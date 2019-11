McDonald's topchef fyret: Har forhold til ansat

Administerende direktør i McDonald's, Steve Easterbrook, stopper. Det gør han, fordi han har et forhold til en ansat.

Ved at have en affære til en ansat bryder han nemlig fastgoodgigantens retningslinjer.

Det skriver The Wall Street Journal og AP.

Virksomhedens bestyrelse mener, at Steve Easterbrook har udvist dårlig dømmekraft, når han vælger at have et romantisk forhold til en ansat, og derfor har de fyret ham.

Steve Easterbrook erkender i en mail, han har sendt til de ansatte, at forholdet til en ansat var en fejl.

'I betragtning af virksomhedens værdier, er jeg enig med bestyrelsen i, at det er tid for mig at komme videre', skriver han i mailen.

Bestyrelsen stemte for Steve Easterbrooks afgang fredag.

Bestyrelsesmedlem Chris Kempczinksi er udnævnt som ny administerende direktør.

Chris Kempczinksi takker Steve Easterbrook for sit arbejde.

'Steve fik mig ind hos McDonald's, og han var en tålmodig og hjælpsom mentor', siger Chris Kempczinks i en pressemeddelelse.