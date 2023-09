McFærdig: Slut med gratis refill

Tiderne i USA med litervis af cola, når du besøger McDonald's, er færdige.

I hvert fald hvis det står McDonald's selv. De vil nemlig udfase deres refill-koncept over det næste årti, så man senest fra 2033 må nøjes med en liter cola, i stedet for tre, når man lægger vejen forbi fastfood-kæden.

Det skriver New York Post.

Men fortvivl ej, hvis du planlægger en tur til landet, hvor alt bare er større.

For McDonald's er en franchise-kæde, og derfor har nogle franchise-ejere allerede afvist, at de vil lukke for hanerne med den gyldne drik.

De mener, det er et stort trækplaster for folk, at man kan drikke til man sprækker, efter et måltid på den gode side af 1000 kalorier.

Flere har allerede lukket for hanerne

McDonald's har allerede gjort alvor af ordene nogle steder i landet.

I Springfield, Illionois, den rigtige, ikke den fra Simpsons, er en franchise-tager blevet udvalgt til et forsøg, hvor man har lukket for refill.

I stedet får man bragt drikkevarerne til bordet sammen med sin mad. Ejeren fortæller, at man 'ikke har fået alt for mange klager'.

En af grundene til, at McDonald's tager disse skridt, er, at man oven på covid-19 vil undgå steder med meget menneskelig kontakt.