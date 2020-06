MCH i store økonomiske problemer: Mangler 50 millioner

Siden statsministeren i marts lukkede store dele af samfundet på grund af coronakrisen, har MCH-koncernen mistet 95 procent af sin omsætning, skriver TV MIDTVEST.

Alle MCH-arrangementer har siden krisens start været enten aflyst eller udsat.

Nu skal MCHs ledelse så til møde i Herning Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg for at forsøge at finde løsninger på den akutte pengemangel. Ifølge selskabets administrerende direktør, Georg Sørensen, er problemerne nemlig så dybe, at de kræver akut hjælp for at komme ud af krisen.

- Det er så alvorligt, som det kan være. Vi er blevet sat i en situation, hvor vores forretning er blevet lagt ned, siger Georg Sørensen.

Ifølge TV MIDTVESTs oplysninger mangler selskabet på nuværende tidspunkt mere end 50 millioner kroner for at klare sig igennem krisen.

Brug for hjælp udefra

MCH-koncernen, der står bag MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen, sendte i marts 228 ud af 259 medarbejdere hjem på statens hjælpepakker.

Koncernen kommer ellers fra et sundt økonomisk sted og satte i 2018 og 2019 regnskabsrekord.

Men selvom selskabet ifølge det seneste regnskab har en egenkapital på 133 millioner kroner, så lyder det fra direktøren, at MCH ikke kommer igennem krisen uden økonomisk hjælp.

- Hvis vi ikke får hjælp udefra, så kan det få store konsekvenser. Vi har brug for hjælp, siger direktør Georg Sørensen.

Coronakrisen har i alt betydet 39 aflyste eller udsatte arrangementer for MCH, fremgår det på koncernens hjemmeside. Samtidig er kalenderen fuld af arrangementer, der fortsat er usikkerhed om.

Kommune vil gå langt for at hjælpe MCH

Herning Kommune er sammen med virksomheden Agromek de to store ejere af selskabet bag MCH. Kommunen ejer 45 procent af MCH, imens Agromek står for 31 procent. Resten er fordelt på flere mindre ejere.

Derfor håber borgmester Lars Krarup også på, at parterne sammen kan finde en god løsning på de økonomiske problemer, når de mødes på mandag i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- Vi ser med stor alvor på situationen, men er også vores ansvar bevidst, og derfor vil vi også gå langt for at finde en løsning, siger Lars Krarup til TV MIDTVEST.

MCH er et af Skandinaviens største messecentre og tiltrækker hvert år omkring en million besøgende.

- Messecentret er en af kronjuvelerne for os, og derfor er det også utrolig vigtigt, at vi får snakket om nu, hvad kan vi gøre for at redde Messecenter Herning, siger Lars Krarup.

Der er forskellige løsninger på bordet til, hvad kommunen sammen med de øvrige ejere kan gøre for at redde MCH.

Men der er ikke nogen af dem, der er lette, understreger borgmester Lars Krarup.

- Jeg håber, at vi vil kunne give noget likviditet til messecentret sammen med den anden ejer, siger han.

Efter mødet i økonomiudvalget på mandag håber Lars Krarup, at kommunen og den anden store ejer Agromek er kommet tættere på en konkret løsning.