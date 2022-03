McPutin: Ruslands nye McDonald's-erstatning klar med nyt logo

Ruslands alternative McDonald's er snart klar til at lange Vladdy Meals over disken

Gymnasieelever plejer at være de ukronede konger af evnen til at kopiere uden at blive opdaget.

De evner kunne Ruslands nye udgave af McDonald's godt have brugt, da de lavede deres nye logo, der mest af alt ligner en bestilling fra Wish.

Den russiske fastfoodkæde Uncle Vanya skal overtage 850 McDonald's-restauranter, der lukker på grund af sanktioner i Rusland.

Uncle Vanya har i den forbindelse besluttet at re-brande sig selv med et logo, der har har en slående lighed med logoet fra den gyldne måge - denne gang bare med kraftig sidevind fra vest.

Ba ba ba ba baaah I’m lovin’ nyet

12. marts sendte Uncle Vanya et billede til patentkontoret i Rusland med deres nye logo i præcis samme farver som McDonald's.

Logoet former bogstavet B, der svarer til et kyrillisk V for 'Vanya'.

Formanden for Ruslands underhus i parlamentet sagde i sidste uge, efter McDonald's meddelte, at de lukkede restauranter i Rusland:

- Jamen, okay, tæt på. Men de steder, der plejede at have en McDonald's, får bare Uncle Vanya i stedet.

Planen er at beholde samme medarbejdere, men at sænke priserne på maden.

Rusland har meddelt, at de vil ignorere patenter ejet af virksomheder fra lande, de ser som fjendtlige.

Der efterhånden et bredt udvalg af russiske virksomheder, der kan huske, hvordan man bruger tegneprogrammet Paint fra it-undervisningen.