Medarbejder fik sparket: Badede i restaurantens køkken

Fastfoodkæden Wendy's i USA har fyret en ung medarbejder med øjeblikkelig virkning.

Det sker, efter han i sidste uge badede i restaurantens køkken, og blev fanget i udåden af en kollega.

Det skriver The Independent.

Efterfølgende fik medarbejderen sparket af restaurantkæden for sit stunt, og hos Wendy's bliver der set alvorligt på den uheldige episode, som de på ingen måder tolererer.

Det fortæller firmaets underdirektør fra Team Schostaks, der blandt andet står bag fastfoodkæden i USA.

- Vi har allerede taget det rigtige skridt i den rigtige retning for at sikre, at det her aldrig sker igen. Så snart vi fik det at vide, skred vi til handling og henvendte os til alle, der var involveret. Vi har undersøgt hele dagen og forsøgt at finde ud af, hvad der skete, og vi tager denne her sag ekstremt alvorligt, siger underdirektør Christian Camp til The Daily News ifølge Independent.

Video går viralt

Medarbejderen slap dog ikke blot med en fyreseddel. Situationen i køkkenet blev filmet, og efterfølgende er videoen blevet lagt på nettet på det sociale medie TikTok og er sidenhen gået viralt.

Restaurantens ejer har senere fortalt til TMZ, at videoen er blevet fjernet fra alle platforme, men som de fleste nok ved, så glemmer internettet aldrig.

Du kan se den bizarre situation øverst i artiklen.