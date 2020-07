Medarbejder fra omdiskuteret plejehjem: - Jeg har ikke sovet om natten

Magtesløshed og utryghed - sådan opsummerer Kirsten Jensen den seneste tid. Hun er social- og sundhedshjælper på Danmarks mest omdiskuterede plejehjem, Kongsgården i Aarhus.

- Jeg har ikke sovet om natten. Jeg har været ked af det. Jeg har ikke haft overskud til at se mit eget barnebarn. Jeg er tæt på at tude bare ved at tale om det, siger Kirsten Jensen til FOA.

Hun optræder ikke selv på de skjulte optagelser, som Ekstra Bladet viste, og hun tager afstand fra det, som optagelserne viser.



- Det er ikke okay at hænge i liften syv-otte minutter, som det sker på et af klippene. Det er bestemt ikke en metode, vi anvender normalt. Det lægger jeg gerne hovedet på blokken for, siger Kirsten Jensen til FOA.

Tilsynsmyndighed undersøger skandale-plejehjemmet i Aarhus

Kommune og rådmand svigter

Kirsten Jensen kalder klippet med Else for 'noget af det værste, jeg har set', og retter i samme omfang en skarp kritik mod Aarhus Kommune og i særdeleshed rådformand Jette Skive (DF).

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Aarhus Kommune og Jette Skiver lover i følge Kirsten Jensen mere, end de kan holde, fordi de ikke bevæger sig ned for at se, hvordan virkeligheden forholder sig, hvor hun blandt andet fremhæver valgløfter om et dagligt bad.

En kritik som Jette Skive stiller sig undrende over for, og siger, at 'hun ikke kan gøre mere, end hun gør til budgetforhandlingerne'.

Men Kirsten Jensen er ikke færdig med at udtrykke sig i kritiske vendinger.

- Jette Skiver udtaler sig på tv og siger, at der skal ske fyringer. Jeg ved ikke, hvad det er for en måde at passe på sit personale. Vi vidste ikke noget, og hun har heller ikke spurgt, hvordan vores oplevelse har været, siger Kirsten Jensen til DR.

En kritik Jette Skiver endnu en gang stiller sig uforstående over for.

- Jeg har været ude på Kongsgården og takket personalet for ikke at løbe skrigende bort, efter sagen kom frem. Det fik jeg ikke cadeau for. Jeg har været derude, jeg kan ikke gøre mere, siger Jette Skive til DR.

Hård kritik af rådmand: - Håbløs situation

Jette Skive erkender dog, at hun først har besøgt personalet, efter sagen kom frem i mediernes søgelys.