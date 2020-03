Medarbejder på plejehjem testet positiv for coronavirus

En medarbejder på plejehjemmet Hørgården i Aarhus er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Aarhus Kommune.

Alle beboere på plejehjemmet er derfor kommet i hjemmekarantæne i egen bolig og bliver testet for coronavirus.

Ifølge kommunen blev medarbejderen tirsdag eftermiddag testet positiv. Vedkommende har ikke selv været ude at rejse, og man formoder at personen er blevet smittet af en mødedeltager i andet regi.

- Straks vi blev vidende om det, kontaktede vi den fælles myndighedshotline og satte flere ting i værk for at sikre vores beboere og medarbejdere, siger Vibeke Dahmen, der er viceområdechef i Område Nord i Aarhus Kommune.

Fast nattevagt

Hun fortæller, at medarbejderen er fast nattevagt, som har været på arbejde flere nætter, og at vedkommende kan have bragt smitte med sig til beboerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været til stede på plejehjemme og har meldt tilbage, at plejehjemmets plan for foreløbige tiltag er god. Styrelsen kortlægger desuden smittekæden for den pågældende medarbejder.

Der er endnu ingen resultater af prøverne fra beboerne, men plejehjemslægen lægger en individuel behandlingsplan.

Bør ikke få besøg

Alle pårørende til beboerne på plejehjemmet er blevet kontaktet og opfordret til ikke at besøge beboerne. Desuden er beboerne opfordret til at aflyse andre aftaler med eksempelvis frisører.

De øvrige medarbejdere på plejehjemmet er desuden blevet opfordret til ikke at have tæt, fysisk kontakt med deres familier, til man ved mere om udbruddet.