Medarbejder på Tvilum: Vi kørte på kro og fejrede det

Dagens aftale om at drive Tvilum videre under nye ejere er en stor lettelse for lokalområdet

Fredag blev en vigtig dag for Frank Andersen, der er tillidsrepræsentant for 3F'erne på møbelfabrikken Tvilum i Fårvang ved Silkeborg.

Det skriver TV2 Østjylland.

Kl. 17 var han til møde i samarbejdsudvalget, der består af repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne i Tvilum, og her fik de nyheden, om at deres konkursramte arbejdsplads er blevet solgt, og 504 kan beholde deres job.

- Der er godt. Vi kørte på kro og fejrede det med pramdragergryde, siger Frank Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Inden virksomheden gik konkurs, beskæftigede den 595 medarbejdere i Danmark. 91 af dem mister deres arbejde, oplyser virksomheden.

- Jeg synes, at det er fint nok, at der er så mange, der bliver, men det er ikke fint for dem, som det går udover, siger Frank Andersen og tilføjer, at det kunne have været meget værre.

Han ved endnu ikke, hvilke medarbejdere der mister deres job. Det får de at vide i løbet af i morgen.

Virksomheden meldte i begyndelsen af februar ud, at den var gået konkurs på grund af problemer med skat og en udenlandsk kunde.

Siden har den i samarbejde med en kurator arbejdet på at finde en ny køber, og det er nu lykkedes.

- Jeg er meget lettet - især på medarbejdernes vegne. Jeg har fået sms’er fra bekymrede medarbejdere undervejs, og det har været vigtigt at få det her landet. Så det er en lettelse for firmaet og for lokalområdet, siger Torben Porsholdt, adm. direktør i Tvilum, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg håber, at det bliver det her, der skal gøre, at Tvilum kommer på den anden side af nul, hvor vi kan udvikle firmaet igen, tilføjer han.

Det samme gør tillidsrepræsentanten:

- Det eneste, jeg håber, er, at det er nogle, der vil tjene penge, siger Frank Andersen.

Tvilum med fabrikker i Fårvang, Kjellerup og Polen er per dags dato overtaget af en dansk investorgruppe, der består af møbelvirksomheden Viking Trading ApS som hovedinvestor samt Tvilum-stifterfamilien og Tvilums administrerende direktør Torben Porsholdt, der forsætter som administrerende direktør i det nye selskab.