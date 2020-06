Medarbejdere 'forgyldes' for coronaindsats - får 100 kroner

Hillerød kommunes byråd har besluttet at give kommunalt ansatte en helt særlig tak for deres indsats under coronakrisen

En dusk blomster og en check på rundt regnet 100 danske kroner.

Det er, hvad kommunalt ansatte i Hillerød kan se frem til i erkendtlighed for deres store indsats under coronakrisen, har kommunens byråd besluttet.

- Forslaget er noget, jeg har talt med direktionen om, fordi der er mange rundt omkring, der har måttet arbejde under andre vilkår end de har været vant til, siger borgmester Kirsten Jensen (S) til sn.dk.

Blandt andet er skoler og børnehaver blandt de arbejdspladser, der modtager byrådets tak. Pengene, som de modtager på en check, er dog øremærket til et socialt arrangement som kage, frokost eller tilskud til en middag.

- Vi har løseligt sat et beløb, men det bliver op til den enkelte arbejdsplads, præcis hvad det bliver brugt på, forklarer borgmesteren.

Topstyring

Ifølge sn.dk koster gave-giveriet 440.000 kroner fra kommunekassen. Og det kunne hverken Konservative, Nye Borgerlige eller de radikale bakke op om,

- Vi synes ikke, det er rimeligt at bevillige ekstra penge ud af kommunekassen, der i forvejen er hårdt presse, siger Jørgen Suhr (R).

- Det er et eksempel på, hvordan man nogle gange forsøger at topstyre. Det her skal komme fra lederne lokalt i stedet for fra borgmesteren eller endnu værre kommunaldirektøren. Det skal ikke dikteres fra byrådet, siger Morten Bille fra nye Borgerlige.