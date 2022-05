Medarbejdere glemte udviklingshæmmet barn

En bommert af de helt store.

En 11-årig, udviklingshæmmet dreng blev efterladt i en SFO i Vonsild ved Kolding, da de ansatte låste af og tog hjem.

Drengen blev først opdaget, da hans far ankom til SFOen for at hente barnet.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Da drengens far ankom til SFOen blev han mødt af låste døren og ingen medarbejdere. Han måtte få kontakt til sin søn via en iPad, som drengen leger med hver dag, inden han bliver hentet af sine forældre.

Vil stramme op

Skoleleder Peter Nordby bekræfter hændelsen over for Ekstra Bladet, men påpeger, at der var personale til stede på skolen til klokken 18:00.

- Jeg har naturligvis beklaget det overfor forældrene.

- Vi har gennemgået vores procedure og strammet op, skriver Peter Nordby i en mail til Ekstra Bladet.

Menneskelig fejl

Og netop procedurerne er efterfølgende kommet under kritik af drengens mor, Katja Bogetoft.

Hun siger til Jydske Vestkysten, at hun er kritisk overfor, at der ikke er ordentlige procedurer vedrørende registreringen af elevernes afhentning.

- Det er ikke ok, og det er en rigtig ærgerlig situation, siger hun til mediet.

Specialcenter Vonsild er en skole og SFO for børn med fysiske- og psykiske handicap.