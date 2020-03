Medarbejdere i coronaoprør: - Jeg er bange for at gå på job

Butiksassistenter i Illum klandrer ledelsen for at tænke i kroner og ører, når de sender medarbejdere på arbejde midt i coronaudbrud

Da Mette Frederiksen onsdag aften lukkede Danmark ned ved at sende offentligt ansatte hjem for at afbøde coronasmitten, lod hun samtidig forstå, at det private erhvervsliv skal holde hjulene kørende.

Den udmelding har fået et tocifret antal ansatte i det økonomisk pressede københavner-shoppecenter Illum op i det røde felt.

På Illum-medarbejdernes intranet skyder de ellers pæne butiksassistenter med skarpt mod deres ledelse, der på baggrund af regeringens tiltag beskyldes for at sætte profit over helbred hos de ansatte, efter det sent onsdag aften blev meddelt, at Illum torsdag morgen ville være 'business as usual'.

'Det er vigtigt for samfundet at kunne købe mad - ikke high end-tøj', skriver en medarbejder som et svar i en fælles tråd, som Ekstra Bladet har set, mens en anden skriver 'det er helt åndssvagt, at I prioriterer penge over menneskers sundhed'.

Dokumentation 1 af 5 Illum udsendte onsdag aften en meddelelse til medarbejderne, hvor ledelsen informerede medarbejderne om, at Illum fortsat holder åbent. Det faldt mange medarbejdere for brystet. Foto: Skærmbilleder fra Illum-medarbejdernes intranet 2 af 5 Illum udsendte onsdag aften en meddelelse til medarbejderne, hvor ledelsen informerede medarbejderne om, at Illum fortsat holder åbent. Det faldt mange medarbejdere for brystet. Foto: Skærmbilleder fra Illum-medarbejdernes intranet 3 af 5 Illum udsendte onsdag aften en meddelelse til medarbejderne, hvor ledelsen informerede medarbejderne om, at Illum fortsat holder åbent. Det faldt mange medarbejdere for brystet. Foto: Skærmbilleder fra Illum-medarbejdernes intranet 4 af 5 Illum udsendte onsdag aften en meddelelse til medarbejderne, hvor ledelsen informerede medarbejderne om, at Illum fortsat holder åbent. Det faldt mange medarbejdere for brystet. Foto: Skærmbilleder fra Illum-medarbejdernes intranet 5 af 5 Illum udsendte onsdag aften en meddelelse til medarbejderne, hvor ledelsen informerede medarbejderne om, at Illum fortsat holder åbent. Det faldt mange medarbejdere for brystet. Foto: Skærmbilleder fra Illum-medarbejdernes intranet

Smitsomt job

Ekstra Bladet har desuden talt med to medarbejdere i Illum, der samstemmende udtaler, at de hellere ville gå hjem uden løn frem for at møde på arbejde og dermed risikere at blive smittet med coronavirus eller smitte andre.

- Jeg er bange for at gå på arbejde, for jeg aner ikke, om jeg får smittet min familie, kunder eller kolleger, og man føler sig ekstra udsat, når man håndterer kontanter, mennesker og er midt inde i København, siger en medarbejder, der ønsker at være anonym i frygt for at miste sit job.

Illum ramt af kæmpe underskud Illum har de seneste år været under et hårdt økonomisk pres, og det samlede underskud de seneste seks år tæller 380 millioner kroner. For at gøre ondt værre har coronovirussens udbredelse i Danmark affolket handelsgaderne i indre København, særligt efter regeringen onsdag aften lukkede det offentlige Danmark ned. Medarbejderne i Illum kunne dog allerede for to uger siden mærke nedgangen i butikkernes omsætning som følge af coronavirussen, hvilket i sidste ende øger presset på Illum, som har skåret tre timer fra åbningstiden for at skære ned på personaleudgifterne. I en af Illums butikker fortæller en medarbejder Ekstra Bladets udsendte, at mens den daglige omsætning sidste måned talte 130.000 kroner, udgør den blot 30.000 kroner i disse dage.

Mette Frederiksen lukkede Danmark ned onsdag aften for at afbøde coronasmitten i Danmark på baggrund af et såkaldt forsigtighedsprincip.

Skoler, universiteter og daginstitutioner er lukkede, og fra i dag er alle offentligt ansatte - undtagen dem i kritiske funktioner såsom dem i ældresektoren, sundhedssektoren og politiet - sendt hjem.

Selvom den mest effektive løsning til at afbøde coronasmitten ville være også at lukke ned for eksempelvis de private udvalgsbutikker, som man har gjort i Italien, har regeringen vurderet, at det vil få for store konsekvenser for nationaløkonomien.

Coronasmittet i Magasin

Det er på trods af, at smittefaren naturligvis også udgør en risiko på det private arbejdsmarked, som regeringen og sundhedsmyndighederne flere gange har påpeget.

Man skal heller ikke længere tilbage end til i søndags, hvor en coronasmittet medarbejder i et andet københavnsk shoppecenter, Magasin du Nord, i løbet af sin vagt var i kontakt med omkring 30 kunder, som efterfølgende skulle i karantæne.

Mens der stadig er åbne døre for kunder med købekraft i Illum, er der lukket for pressen.

Flere af de ansatte i Illum, Ekstra Bladet taler med, har fået mundkurv på, og to forskellige chefer afskærer Ekstra Bladets udsendte fra at stille spørgsmål til medarbejderne i Illum, før en vagt smider Ekstra Bladet helt ud af shoppecentret for at stille spørgsmål til medarbejderne.

Illum laver papegøjen Jeanette Aaen, der er direktør i Illum, havde ét klokkeklart budskab, som hun gentog igen og igen, da Ekstra Bladet interviewede hende om medarbejdernes kritik: Ingen kommentarer! - Hvad siger I til den kritik, medarbejdere er kommet med? - Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Jeg koncentrerer mig om at løse situationen, som den er. Så det har jeg ingen kommentarer til. Vi følger regeringens vejledninger, og det er det, vi gør, siger Jeanette Aaen. - Hvordan håndterer du kritikken? - Det har jeg ingen kommentarer til. - Magasin har haft et tilfælde med en smittet medarbejder, som var i kontakt med en række kunder, der efterfølgende skulle i karantæne. Kunne du frygte, at det samme skulle ske i Illum? - Det har jeg ikke nogen kommentar til. Vi følger regeringens vejledninger og anbefalinger. - Hvad har medarbejderne sagt til dig om, at de skal gå på arbejde? - Det har jeg ikke nogen kommentar til. Vi følger regeringens og Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger, og det er alt, jeg har at sige om den sag. - Er det forsvarligt at holde Illum åbent? - Prøv at høre. Vi behøver ikke at blive ved. Jeg har fortalt dig, hvad jeg har at sige i den sag. Vi følger regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og jeg lader dem om at vurdere, hvad der er ansvarligt. - Er der et indtægtssgrundlag i disse dage? - Ingen kommentar, så skal vi afslutte samtalen nu, siger Jeanette Aaen, hvilket Ekstra Bladet gik med til, efter direktøren havde gentaget sig selv i to minutter og fem sekunder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Shoppecentre holder åbent i hele Danmark

Fra øst til vest holder centre som Fields, Fisketorvet, Rosengårdcentret, Bruuns Galleri, Salling og Aalborg Storcenter dørene åbent for shoppeglade danskere, der fortsat kan købe tøj og sko i centrenes mange forretninger.

Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Bruuns Galleri: Har mange kvadratmeter

- Vi følger regeringens anvisninger, og det er indkøbscentre og supermarkeder, der er undtaget.

- Vi har mange kvadratmeter i vores center, og på nuværende tidspunkt har vi almindelige åbningstider, men vi følger situationen nøje, siger Claus Brandgaard, der er centerleder i Bruuns Galleri.

Pr-foto

Salling: Vi gør os umage

- Vi følger myndighedernes anvisninger og opfordrer til at handle, som de plejer

- Vi har opsat skilte, der opfordrer til, at man holder afstand, og vi gør os umage for at informere vores ansatte i forhold til smitten.

- Vi har håndsprit i kasserne, og hvis folk er syge, sender vi dem hjem, siger en talsmand.

Foto: Nicolai Svane

Fisketorvet: Vi har håndsprit

- På Fisketorvet huser vi blandt andet supermarkeder og et apotek, som er vigtige for offentligheden at have adgang til.

- Vi mener, at vi har et stort ansvar for, at danskerne har mulighed for have adgang til disse produkter og services og fortsætter derfor med at holde centret åbent som normalt.

- Vi har opsat håndsprit flere steder i centeret og ved alle indgange, ligesom vi med tydelig skiltning beder vores besøgende, lejere og medarbejdere om at fokusere på god håndhygiejne, siger Casper Didriksen von der Ahé, centerchef på Fisketorvet.