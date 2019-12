Medarbejdere sælger julegaven: Vil hellere have penge

Hvis du går og mangler en ny designerbordlampe, burde du måske køre en tur til Sydjylland. Danfoss har nemlig givet deres 6000 ansatte en spritny Marset Ginger-lampe til en værdi af 2700 kroner.

Det udløste torsdag en eksplosion af salgsopslag på brugtmarkedet Den Blå Avis, hvor flere Danfoss-ansatte nu prøver at komme af med deres dyre julegave.

Danfoss-medarbejderne har prissat lampen til et sted mellem 700 og 1500 kroner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere af de ansatte, der prøver at komme af med deres lampe. En af de ansatte kunne fortælle, at situationen var den samme sidste år, hvor medarbejderne fik dyre dækservietter, som mange ikke ønskede at beholde.

Danfoss har givet en Marset Ginger-vase til deres 6000 medarbejdere. Nu boomer det med salgsannoncer på lampen Foto: Privat.

En anden ansat, Dan Nielsen, sætter pris på tanken bag de dyre gaver, men kan ikke rigtig bruge lampen.

- Det er fint nok, at de gerne vil give os en fin gave. Men mange af gaverne kan jeg ikke rigtig bruge, siger Danfoss-medarbejderen til Ekstra Bladet.

Ifølge Dan Nielsen, der lørdag fik solgt sin lampe for 1000 kroner på DBA, burde Danfoss i stedet ty til en simplere løsning.

- Det ville måske være federe, hvis vi bare fik et julegratiale i stedet, siger Dan Nielsen.

Danfoss:- Det er svært

Hos Danfoss mener man, at der bliver gjort, hvad der kan for at give deres ansatte en ordentlig julegave.

- Der bliver lagt et stort arbejde i at finde en julegave, som de fleste bliver glade for, men det kan selvfølgelig være svært at ramme alle godt 6000 ansattes smag, siger kommunikationschef hos Danfoss Mikkel Thrane.

Hvis en virksomhed giver en gave til en værdi, der er højere end 1200 kroner, skal den ansatte betale skat af gaven. I så fald er virksomheden forpligtet til at informere om dette.

Lampen er, som tidligere nævnt, prissat til mellem 2000 og 2700 kroner i de fleste online-butikker. Danfoss holder dog fast i, at deres ansatte ikke skal betale skat af gaven.

Har I betalt mere end 1200 kroner for lamperne?

- Hvis det er 1200, der er grænsen, så har de ikke kostet mere. Vores medarbejdere skal ikke betale skat af gaverne, siger Mikkel Thrane fra Danfoss.

Danfoss har ingen kommentarer til, hvorvidt de vil ændre ordningen for de ansattes julegaver fremadrettet.