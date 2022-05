Medarbejdermangel i højsæson: Kom i god tid til Københavns Lufthavn

De passagerer, der skal med et fly fra Københavns Lufthavn i løbet af de kommende helligdagsweekender, anbefales at komme i ekstra god tid.

Og er det muligt, er det også en god idé at tjekke ind hjemmefra. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

Rådet kommer, fordi lufthavnen forventer et ekstra pres og lange køer ved både sikkerhedskontrollen og chek-in.

- Vi er desværre inde i en periode, hvor vi er ekstra pressede, og hvor vi må appellere til passagernes tålmodighed, siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard.

- Hvis man har mulighed for det, anbefaler vi, at man checker ind hjemmefra. Det kan man med langt de fleste selskaber. Derudover er det en fordel, at man har alle sine dokumenter klar både printet på papir og elektronisk, siger han.

Presset sker på grund af et stigende antal rejsende og mangel på personale.

I weekenden anbefales europæisk rejsende at møde op i lufthavnen op til 2,5 timer før afgang. Det gælder særligt de passagerer, som skal med et fly lørdag 21. maj mellem klokken 15 og 19 eller søndag 22. maj mellem 15 og 21.

Desuden er det en god idé at have ekstra styr på, om håndbagagen er pakket korrekt, påpeger lufthavnsdirektør Peter Krogsgaard.

- På den måde kan man selv være med til, at det hele glider lidt nemmere, siger han.

Københavns Lufthavn mangler medarbejdere til det igen høje rejseniveau, efter en stor del blev afskediget, da flyene stod stille under coronanedlukningerne.

Der er dog fuld gang i ansættelserne, forsikrer Peter Krogsgaard. Han understreger, at det blot forventes at være de næste uger, rejsende skal væbne sig med tålmodighed. Til sommer bør medarbejderniveauet være tilbage på normalen.

- Det tager tid at uddanne og sikkerhedsgodkende nye medarbejdere, inden de kan få lov til at arbejde i lufthavnen. Vores securitypersonale arbejder på højtryk og gør alt, hvad de kan, siger han.