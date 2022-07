Medarbejderne er tilbage i Field's: - Det er mærkeligt

Shoppingcentret Field's åbnede mandag for første gang, efter at have været lukket siden skyderiet 3. juli, der kostede tre mennesker livet. Det betød også, at det var første arbejdsdag for de mange medarbejdere i centret

Mandag morgen slog shoppingcentret Field's dørene op for første gang efter den tragiske hændelse, hvor en gerningsmand skød og dræbte tre personer i centret.

Udover at kunder igen kunne besøge centret, var det første gang, at medarbejderne var tilbage på arbejde efter en uge, hvor centret har været lukket på grund af politiets efterforskning.

Emma var en af dem, som var tilbage på arbejde.

- Der er en mærkelig stemning. Sådan noget sker jo ikke i Danmark, så det er meget trykket, fortæller hun.

- Jeg føler, at vi alle(medarbejderne red.) holder sammen. Vi spørger hinanden, om vi er okay, og vi snakker om, hvad der er sket.

- Så det er også en rar stemning derinde på trods af alt det tragiske, siger Emma.

Emma mødte på arbejde i Field's for første gang i en uge, efter at centret har været lukket på grund af skyderiet i søndags. Foto: Henning Hjorth

Foran de mange blomster ved hovedindgangen står Simon.

- Det er lidt underligt at se centret igen, nu hvor det har været lukket i noget tid, og der har været mindehøjtidelighed, siger han.

Simon arbejder til daglig på et kontor tæt på Field's, og var også på arbejde den søndag, hvor skyderiet fandt sted.

- Jeg gik bare herhen for at se blomsterne, men det er mærkeligt at være her igen, siger han.

Simon arbejder tæt på Field's, og var mødt op foran hovedindgangen for at se blomsterne. Foto: Henning Hjorth

Katrine var også tilbage på sit arbejde i Field's, og lagde mærke til de mange blomster foran hovedindgangen.

- Jeg tænker på ofrene, når jeg ser, at der ligger blomster ved trappen, siger hun.

- Jeg ved jo, hvad der er sket af forfærdelige ting derinde, så jeg tænker da over det, når jeg går ind, siger Katrine.

Katrine var tryg ved de ekstra vagter i centret. Foto: Henning Hjorth

Field's havde på forhånd annonceret, at der ville blive afholdt en mindehøjtidelighed inde i centret klokken 12:00, hvor der ville være et minuts stilhed for at respektere og mindes ofrene for skyderiet.

Ved middag samledes både kunder og medarbejdere omkring hovedindgangen, hvor ceremonien fandt sted.

Centerleder i Field's, Stine Rysgaard, var efterfølgende henne og lægge en blomst sammen med flere personer fra centrets ledelse.

Centerleder, Stine Rysgaard(th.), lagde en blomst til minde for ofrene. Foto: Henning Hjorth

Ledelsen ville ikke give en kommentar til Ekstra Bladet, men Stine Rysgaard sagde følgende til Danmarks Radio.

- Vi er enormt berørte og påvirkede af situationen, men det er også en dag, vi har set frem til. Vi skal tilbage til en normal hverdag, og derfor har vi valgt at åbne.