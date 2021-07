'Meddeler til verden': Dramaet er endelig slut

Containerskibet 'Ever Given' har lettet anker og er på vej ud af Suezkanalen.

Skibet har ligget stille i en sø i kanalen, siden det blev trukket fri af Suezkanalen 29. marts. Kanalmyndighederne (SCA) har nægtet at lade det sejle afsted på grund af en strid om kompensation fra skibets ejere.

Men der blev i weekenden indgået forlig mellem ejerne af skibet og kanalmyndighederne, så 'Ever Given' efter måneders venten kan begive sig væk fra kanalen.

Efter flere dages intensiv redningsaktion kunne Ever Given igen sejle ud af Suez-kanalen 31. Marts. Foto: Tom Williams/Ritzau Scanpix

Den endelige aftale om kompensation er onsdag blevet underskrevet af de to parter.

- Jeg meddeler til verden, at vi er nået frem til en aftale, siger Osama Rabie, formand for kanalmyndighederne, på direkte tv.

Det japanskejede 'Ever Given' sad fast på tværs af kanalen i seks dage, hvilket forstyrrede international handel, fordi andre skibe ikke kunne krydse den vigtige handelsrute.

To slæbebåde eskorterer det tonstunge skib ud af kanalen. Om bord har skibet cirka 18.300 containere.

De stridende parter har været tilbageholdende med at oplyse, hvad forliget om kompensationen er landet på.

Men SCA har tidligere krævet 916 millioner dollar - 5,74 milliarder kroner - i kompensation. Kravet blev dog senere sænket til 550 millioner dollar, hvilket svarer til cirka 3,45 milliarder kroner.

Kompensationen skal dække manglende indtægter, betaling for bjærgningsoperationen og så almindelig erstatning for at have skadet kanalens omdømme.

Livsvigtig handelsrute

Suezkanalen er menneskeskabt og forbinder Middelhavet med Det Røde Hav. Det er den korteste vej mellem Asien og Europa.

Cirka 12 procent af verdens gods bliver fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge SCA til 1,17 milliarder ton gods.

Sidste år indbragte det Egypten et beløb svarende til lidt over 34 milliarder kroner.