Medicin mest populært: Men her fik de kun to ansøgere

90.000 håbefulde, unge mennesker fik på den anden side af midnat lørdag svar på, om de var kommet ind på deres drømmeuddannelse.

Knapt hver tredje kunne dog åbne e-boksen til en trist meddelelse om, at det ikke bliver i år, at de skal stille til studiestart. Cirka 65.000 kunne til gengæld juble over, at de er blevet optaget på den videregående uddannelse, som de har håbet på.

Af dem, der slap gennem nåleøjet, var der nogle klare favoritter, når det gælder uddannelsesvalg.

Medicin populært

Blandt de over 400 uddannelser, som det har været muligt at søge, er medicin den klare vinder. Medicin-uddannelserne i landets tre største byer indtager nemlig første-, anden- og tredjepladsen på listen over mest søgte uddannelser.

I København søgte hele 2827 personer eksempelvis ind på medicin, hvoraf 496 blev optaget. Udover medicin var jura-uddannelsen ved Københavns Universitet og erhvervsøkonomi på Copenhagen Business School. også særligt populære.

Bag om årets optagelse Fakta om uddannelsesoptag

64.943 unge er optaget på en af landets videregående uddannelser. 10.324 er blevet optaget på en erhvervsakademiuddannelse. Det er toårige uddannelser. Eksempler: laborant, datamatiker og tandtekniker. 25.897 er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse. Den type uddannelser varer som regel tre og et halvt til fire år. Eksempler: sygeplejerske, folkeskolelærer, jordemoder og pædagog. 28.722 er blevet optaget på en bacheloruddannelse. Uddannelserne varer tre år og efterfølges ofte af en kandidatuddannelse. Eksempler: psykologi, økonomi, medicin og forsikringsmatematik. 81 procent af de optagne ansøgere bliver optaget på deres førsteprioritet. 20.291 ansøgere har ikke fået deres ønske om en studieplads opfyldt. De er blevet afvist, enten fordi de ikke opfylder adgangskravene på nogen af de studier, de har søgt ind på, eller fordi der ikke er nok studiepladser på de uddannelser, de har ønsket at blive optaget på. I alt 89.759 personer har søgt om optagelse på en videregående uddannelse. Mest populære uddannelser 1 Medicin, Aarhus Universitet 2827 (496) 2 Medicin, Syddansk Universitet 2690 (332) 3 Medicin, Københavns Universitet 2581 (559) 4 Jura, Københavns Universitet 2296 (777) 5 Erhvervsøkonomi, HA, Copenhagens Business School 2191 (740) Mindst populære uddannelser 5 Installatør, VVS, Professionshøjskolen University College Nordjylland 7 (5) 4 Installatør, VVS, Erhvervsakademi Sjælland 7 (2) 3 Installatør, stærkstrøm, Erhvervsakademi SydVest 6 (5) 2 Installatør, stærkstrøm, Professionshøjskolen University College Nordjylland, E-læring 5 (4) 1 Installatør, VVS, Professionshøjskolen University College Nordjylland, E-læring 2 (2) Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet og TV2 Vis mere Luk

Installatør i lav kurs

I den modsatte ende af skalaen går en enkelt uddannelse igen hele fem gange og på listen over de fem mindst søgte uddannelser. Tallene taler nemlig sit tydelige sprog, når det kommer til installatør-uddannelsen, der score bundkarakter i ansøgerantal.

Der er dog forskel op, om det er installatør af stærkstrøm eller vvs-installatør, der er tale om. Sidstnævnte er repræsenteret tre gange på listen over mindst søgte uddannelser. På Professionshøjskolen University College i Nordjylland fik man således kun to ansøgere, som begge blev optaget.

Se også: Tjek din uddannelse: Det skal din karakter være for at komme ind

Se også: Denne uddannelse sprænger karakterskalaen i år

Se også: Markant stigning: Kvinder strømmer til it-uddannelser

Se også: Studerende: Unge gør oprør mod pres og udskyder studiet