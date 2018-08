Medicinalgigant holder kæmpe firmafest i aften: 10.000 gæster og fire scener

Det kommer ikke til at skorte på større danske artister, når Novo Nordisk' årsfest løber af stablen fredag aften

I begyndelsen af juli er det Roskilde Festival, der afholdes på Dyrskuepladsen i Roskilde. Fredag aften indtages pladsen af Novo-ansatte.

For femte gang afholder medicinalgiganten en årsfest for 10.000 medarbejdere, som vil blive fragtet til pladsen i 'en hulens masse busser'.

Det skriver sn.dk.

Varemærke

Årsfesten er efterhånden ved at blive lidt af et tilløbsstykke for Novo, og ligesom ved Danmarks største festival, så vil der også være en lang række koncerter til årsfesten.

På fire forskellige scener kan medarbejderne blandt andet se frem til at høre Karl William, Scarlet Pleasure, Søren Huus, Phlake, Rasmus Seebach og Saveus.

Alle artister har fået 45 minutter, og den første går på 18.30, mens den sidste lukker og slukker 0.30.

FAKTA: Forskeres insulinidé grundlagde Novo Nordisk Novo Nordisk har onsdag morgen præsenteret tal for sit salg i andet kvartal 2018. Svag dollarkurs får omsætningen til at falde i danske kroner, men alligevel kunne Novo Nordisk øge bundlinjen med fem procent til 21 milliarder kroner. Læs om virksomheden her: * Novo Nordisk blev grundlagt i 1923, da en gruppe danske forskere besluttede at sætte insulin i produktion. * Virksomheden er i dag vokset til at være Danmarks største virksomhed målt på markedsværdi. Novo Nordisk er noteret på fondsbørsen i København. * Novo Nordisk omsætter for langt over 100 milliarder kroner om året. * Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd, men beskæftiger mere end 42.000 fuldtidsansatte i 75 lande. * Novo Nordisk har fabrikker i syv lande. * Novo Nordisk er førende inden for diabetesbehandling. * Samtidig har selskabet en række produkter inden for behandling af blødersygdomme, væksthormonbehandling og hormonpræparater. * Et af de seneste produkter på hylden er vægttabsmidlet Saxenda, som nu er godkendt i USA og Europa. Kilde: Novo Nordisk.

Ikke de eneste

Det er ikke første gang, at større danske virksomheder booker store danske kunstnere, når der skal spilles op til dans.

Tidligere på sommeren inviterede Salling Group deres 40.000 medarbejdere fra blandt andet Netto, Føtex og Bilka til firmafest næste år. De har endnu ikke offentliggjort, hvem der skal spille, men da de afholdte et lignende arrangement i 2016 optrådte blandt andre Lukas Graham, Gnags, Christopher og Dizzy Mizz Lizzy.

Lars Larsen er heller ikke kendt for at holde sig tilbage, når han holder fest for sine medarbejdere. Tidligere er de blevet underholdt af Birthe Kjær, Rock Nalle, Wafande, Kato og Pharphar.

