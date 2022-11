44-årige Inge Kristensen planlægger at flytte til Sverige, fordi Medicinrådet for anden gang har afvist at frigive den medicin, som kan sætte hendes dødelige sygdom i bero

Afmagt, frygt, utryghed og desperation.

Sådan kan Inge Kristensens sårbare situation beskrives med få ord, efter at hun for anden gang inden for de seneste år groft sagt er blevet kasseret og fundet for dyr at behandle.

Medicinrådet besluttede 26. oktober - igen - at afvise den medicin, Tafamidis, som kan redde Inge Kristensens liv og sætte hendes sjældne og dødelige sygdom i stå, når den en dag begynder at udvikle sig.