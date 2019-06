Medie: Ansatte i Huawei samarbejder med militær om forskning

Flere ansatte i Huawei har samarbejdet med kinesisk militær i mindst ti forskningsprojekter det seneste årti.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg, der har gennemgået en række videnskabelige tidsskrifter og forskningsdatabaser.

Her fremgår det, at medarbejdere i Huawei har arbejdet sammen med kinesiske militærfolk om forskningsprojekter omhandlende blandt andet kunstig intelligens og radiokommunikation.

Derudover gælder det forskningsprojekter under militærets forskningsenhed, hvor der er blevet undersøgt nye måder at indsamle og analysere satellitfotos og geografiske koordinater.

Det tyder dermed ifølge Bloomberg på, at den kinesiske telegigant har et tættere bånd til militæret, end Huawei tidligere har oplyst.

De afhandlinger, som Bloomberg har fundet frem til, er underskrevet af forfattere, der beskriver sig selv som ansatte i Huawei. Derudover er telegigantens navn placeret tydeligt øverst på afhandlingerne.

Huawei afviser et samarbejde med militæret. Det skriver talsmand Glenn Schloss i et skrifteligt svar til Bloomberg.

- Huawei er ikke bekendt med, at dets ansatte offentliggør afhandlinger på egen hånd, skriver talsmanden.

- Huawei har ingen forskningssamarbejde eller noget partnerskab med institutioner, der er tilknyttet hæren.

Derudover understreger han, at telegiganten udelukkende udvikler og producerer kommunikationsprodukter, som lever op til civile standarder. Huawei er således ikke specialiseret i at lave produkter til militæret.

Det kinesiske forsvarsministerium har ikke besvaret Bloombergs henvendelser om sagen.

USA mistænker Huawei for at spionere for det kinesiske militær og sikkerhedstjenester, hvorfor Huawei anses som en cybertrussel af den amerikanske regering.

USA førte i maj Huawei på en sortliste, der betyder, at amerikanske selskaber, der vil sælge dele til Huawei, skal søge om tilladelse hos USA's handelsministerium.