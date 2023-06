Medie: Aspartam indstillet til kræftliste

Et af verdens mest almindelige kunstige sødestoffer, aspartam, vil i juli blive erklæret som et muligt kræftfremkaldende stof af Verdensundhedsorganisationen (WHO).

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer to kilder, der siges at være bekendt med sagen.

Beslutningen, der blev afsluttet tidligere på måneden, tager ikke højde for, hvor meget aspartam en person sikkert kan indtage. Den rådgivning kommer fra et særligt WHO-ekspertudvalg for fødevaretilsætningsstoffer.

Aspartam findes i forskellige typer sukkerfri sodavand, øl, slik og tyggegummi, herunder blandt andet Coca-Cola Zero og Stimorol.

Øget risiko for sygdomme og dødelighed

Meldingen kommer blandt andet i kølvandet på WHO's udtalelse i maj om, at organisationen fraråder brugen af alle sødestoffer som en måde at leve sundere på.

Det fremgår af nye retningslinjer fra WHO offentliggjort i en pressemeddelelse.

- At erstatte sukker med NSS (kunstige sødestoffer, red.) hjælper ikke med vægtkontrol på lang sigt, siger Francesco Branca, WHO-direktør for ernæring og fødevaresikkerhed i pressemeddelsen.

- Folk er nødt til at overveje andre måder at reducere sukkerindtaget på, såsom at indtage mad med naturligt forekommende sukker som frugt eller usødede mad- og drikkevarer.

Gælder kun mad- og drikkevarer

Den anbefaling gælder ikke for mennesker, der allerede har diabetes. Derudover gælder anbefalingen kun for føde- og drikkevarer og ikke produkter som tandpasta, hudcreme og medicin. Heller ikke kaloriefattige mad- og drikkevarer er omfattet.

De kunstige sødemidler, der frarådes, er acesulfam K, aspartam, advantam, cyklamat, neotam, sakkarin, sukralose og stevia.

