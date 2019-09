Medie: Benhård magtkamp kostede formandskab

Det var længere tids benhård magtkamp, der tirsdag aften endte med, at fire bestyrelsesmedlemmer forlod Sydbank.

Det skriver Finans.

Blandt de nu forhenværende bestyrelsesmedlemmer er bankens formand og næstformand.

Tirsdag aften lød det, at medlemmer trak sig på grund af 'uenigheder'.

- Baggrunden herfor er, at det nuværende formandskab samt to øvrige medlemmer af bestyrelsen har meddelt banken, at de trækker sig på grund af uenighed om governance (skik for god selskabsledelse, red.) og den fremtidige strategi, blev det oplyst i en fondsbørsmeddelelse.

Topchef vandt magtkamp

Nu kan Finans fortælle, at der igennem længere tid har været utilfredshed med bankens udvikling under topchef Karen Frøsig.

Finans erfarer fra flere kilder, at der i bestyrelsen er blevet sat spørgsmålstegn ved, om hun fortsat var den rette til at lede banken.

Utilfredsheden har blandt andet gået på, at hun ikke har taget hårdt nok fat om de økonomiske problemer, som banken slås med. Omkostningerne stiger, og indtjeningen falder.

Topchefen vandt magtkampen, og tirsdag aften kunne banken derfor udsende en fondsbørsmeddelelse om de fire nu tidligere bestyrelsesmedlemmers afgang.

Ingen kommentarer

De otte tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, der bliver siddende på posterne, har taget meddelelsen til efterretning, lød det tirsdag.

Sydbank kunne desuden oplyse, at bestyrelsen 'vil fortsætte og intensivere arbejdet med at gøre Sydbank til en stærkere bank'.

Tiltagene vil blive præsenteret 30. oktober, når selskabet kommer med regnskabet for tredje kvartal.

Ekstra Bladet spurgte tirsdag aften Sydbanks pressechef, hvad uenighederne nærmere indebærer, og om det eventuelt handlede om de nye tiltag, der bliver offentliggjort 30. oktober, men det kunne ikke oplyses.