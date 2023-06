Medie: Biden beder Stoltenberg fortsætte

Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus

Joe Biden mener, at norske Jens Stoltenberg burde fortsætte som generalsekretær ved Nato

Ifølge det norske medie NRK, har den amerikanske præsident, Joe Biden, bedt nordmanden Jens Stoltenberg fortsætte som Natos generalsekretær i endnu et år.

Mette Frederiksen har i en længere periode været diskuteret som Jens Stoltenbergs arvtager, men vores venner over Atlanten mener åbenbart, at Stoltenberg burde fortsætte.

Mediet skriver derfor også nu, at Mette Frederiksen derfor er 'ude af billedet'.

Opfordringen er ifølge mediet kommet, da Jens Stoltenberg besøgte Joe Biden i Washington D.C. tidligere denne uge, men har han har endnu ikke reageret på forespørgslen.

Natos næste generalsekretær skal findes i juli på et topmøde i Vilnius.

Annonce:

Uenighed om Mette

Blandt de norske medier, er der dog ikke fuldstændig enighed om Mettes fremtid. Ifølge det norske mediet DN er Mette Frederiksen nemlig stadig aktuel som kandidat til generalsekretær-posten. Dog først næste år.

'Hun (Mette Frederiksen, red.) er ifølge DN's kilder stadig den mest sandsynlige afløser, men i så fald først næste år,' skriver mediet.

Ifølge Ritzau vil Jens Stoltenberg endnu ikke kommentere rygterne.

- Jeg har ikke mere at sige om det. Jeg har sagt igen og igen, at jeg ikke søger en forlængelse, siger han ifølge mediet.

- Jeg har ikke andre planer end at afslutte mit arbejde her, når mit nuværende mandat udløber. Det har jeg sagt i nogen tid nu.

Åben for at fortsætte

Jens Stoltenberg har været generalsekretær i Nato i ni år. Generalsekretæren vælges for fire år ad gangen.

Jens Stoltenbergs anden fireårsperiode udløb sidste år, men han fortsatte altså efter at være blevet opfordret til det.

Torsdag kom han selv med en udmelding, der kan tolkes, som om han kan være åben over for at forblive ved roret.

Annonce:

- Jeg er ansvarlig for alle beslutninger i alliancen undtagen én. Det er min fremtid. Det er op til de 31 allierede at beslutte, sagde Jens Stoltenberg i Natos hovedkvarter i Bruxelles.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) påpegede dog torsdag på Folkemødet efter sin partiledertale, at Stoltenberg også tidligere har ytret, at han gerne vil vende hjem til Norge.

- Hvis han har en anden ambition, synes jeg sådan set, det er positivt. Det med at skifte hest i vadestedet er ikke altid nødvendigvis en god idé, medmindre det er en meget træt hest. Og Jens Stoltenberg er ikke træt, siger Lars Løkke (M).

Opdateres ...