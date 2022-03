Medie: Billeder af nøgne kunder florerede blandt ansatte i stort firma

Har du kendskab til en lignende sag i Danmark? Kontakt Ekstra Bladet på sms 1224 (alm. takst) eller 1224@eb.dk

Overvågningsfirmaet Verisure står over for alvorlige anklager i dets svenske afdeling.

En lang række tidligere og nuværende medarbejdere i Verisure, der også har gjort indtog i Danmark, beretter nemlig, at ansatte i firmaet sender billeder af nøgne kunder rundt blandt personalet.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet, der har undersøgt virksomheden i længere tid.

Billederne skal være hentet fra optagelser fra overvågningskameraerne i kundernes private hjem i Verisures alarmcentral.

De nuværende og tidligere medarbejdere fortæller, at det oftest skete, når kunderne ved en fejl udløste alarmen i deres hjem, når de for eksempel stod op fra sengen eller kom ud af badet.

Når alarmen så gik i gang, kunne medarbejderne tilgå overvågningskameraerne.

- Det her blev en snackbar med det samme. Da alarmoperatøren fik billederne og så en nøgen pige eller nøgen fyr, så spredte det sig som en steppebrand, fortæller en tidligere ansat i 'en højere stilling' til mediet.

Skrev i chat

Ifølge den tidligere medarbejder skrev alle i en fælleschat.

'Kig lige på denne aftale,' kunne der stå i en besked.

Derefter gik de ansatte, der var på arbejde, selv dem fra kundeservice, ind i alarmeringssystemet, hvor man kunne se igangværende alarmer, og hvor man så kunne se overvågningsbilledet fra kundens hjem, skriver Aftonbladet.

Til spørgsmålet om den tidligere ansatte selv kiggede med, lyder svaret:

- Ja, absolut. De fleste gange. Selv lederne var inde og kigge, og det er endda dem, der skal være det gode eksempel. Der var aldrig repressalier eller nogen der sagde, at det ikke var okay. Aldrig nogensinde, siger den tidligere medarbejder, der også fortæller, at der kunne sidde 15-20 personer og kigge med på samme tid.

Den tidligere ansatte siger desuden, at det var grunden til, at ingen af de ansatte selv ville have en alarm fra Verisure, når de vidste, at hvis der skete noget, ville alle kigge med.

Tog billeder

Både en medarbejder i kundeservice og flere tidligere teknikere hos Verisure genkender kulturen.

Kundeservicemedarbejderen fortæller, at de tog billeder af overvågningsbillederne. Derefter kunne de gemmes, deles eller sendes rundt. Medarbejderen siger, at ledere påtalte det i interne nyhedsbreve og på møder.

Der var ikke opsat et system, der forhindrede, at ansatte eller andre kunne tage skærmbilleder af overvågningsbillederne.

Den tidligere tekniker fortæller, at det især var mandlige medarbejdere, der var interesserede i billeder af nøgne eller letpåklædte kvinder, og at billederne cirkulerede rundt blandt de ansatte.

En af dem har selv fået tilsendt billeder af en nøgen, kvindelig kunde, selvom det ikke var relevant for hans arbejde, og han fortæller, at han synes, det var ubehageligt.

Genkender ikke oplysningerne

Verisures administrerende direktør, Daniel Särefjord, har kun svaret på anklagerne skriftligt til Aftonbladet.

'Jeres påstande er meget alvorlige, og vi kan slet ikke genkende os selv i, hvordan vores virksomhed eller vores medarbejdere beskrives i artiklen,' skriver han blandt andet.

Aftonbladet har den seneste tid skrevet en længere række kritiske artikler om Verisure.

