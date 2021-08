Medie: CIA-direktør i hemmeligt møde med Taliban

Amerikanerne lægger angiveligt yderligere pres på for at få forlænget fristen for evakueringen i Afghanistan, der udløber 31. august

Et hemmeligt topmøde fandt sted mandag mellem CIA-direktøren, William Joseph Burns, og én af grundlæggerne af Taliban, Abdul Ghani Baradar, i kølvandet på evakueringen af borgere fra Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det skriver The Washington Post, der citerer unavngivne amerikanske embedsmænd for oplysningerne. Mødet var på det højeste diplomatiske niveau mellem Talibans ledelse og en vestlig repræsentant, siden Taliban tog magten.

Amerikanerne og deres allierede har længe ytret ønske om at forlænge fristen for evakueringen, der har været kaotisk med flere døde til følge. Fristen for evakueringen udløber 31. august.

Ifølge The Washington Post skulle netop evakueringen af borgere fra Afghanistan havde været dagsordenen for mødet.

CIA har afvist at kommentere mødet.

Abdul Ghani Baradar har tidligere været anholdt af amerikanerne i en fælles indsats med Pakistan. 11 år efter forhandler han på Talibans vegne. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Biden under pres

Joe Biden er under pres fra sine allierede, der ønsker amerikansk tilstedeværelse i Kabul længere tid end 31. august, hvor fristen for evakueringen udløber.

Det skyldes, at blandt andet Frankrig og Storbritannien får svært ved at få evakueret alle deres interessenter inden for den aftalte tidsfrist.

Presset på lufthavnen i Kabul har været enorm, fordi flere afghanere frygter for deres liv og desperat forsøger at undgå at komme i kløerne på Taliban.

Taliban afviser

Taliban har tidligere afvist at forlænge fristen for evakueringen. Det fortalte talsperson hos Taliban Dr. Suhail Shaheen til britiske Sky News.

- Hvis USA og Storbritannien spørger om mere tid til at evakuere, er svaret nej. Ellers vil der blive konsekvenser. Det er en rød linje. Præsident Biden har sagt, at de vil have alle deres styrker ude 31. august, og hvis de forlænger det, vil det være unødvendigt, lød det fra Dr. Suhail Shaheen.

Han oplyste samtidig, at det ville skabe en stor mistillid i forholdet mellem de to parter, hvis amerikanerne ikke overholder aftalen om at være ude af landet 31. august.