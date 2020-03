Medie: Coronarede under grov mistanke

Anklagemyndighed mistænker afterski-bar for ikke at have indrapporteret coronasmittet medarbejder, skriver østrigsk medie

Coronakrisen er ved at få et retsligt efterspil i Østrig, hvor alpelandets anklagemyndighed nu sætter en afterski-bar i Tyrol under lup.

Det skriver det østrigske medie DerStandard ifølge DR.

Angiveligt udtalte statsadvokatens talsmand i Østrig, Hansjörg Mayr, i tirsdags, at myndigheden undersøger, om afterski-baren handlede uagtsomt ved ikke at indrapportere et coronatilfælde blandt en af barens medarbejdere tilbage i februar.

Østrigske myndigheder frygter dermed, at coronavirussen kan have smittet i længere tid, end man hidtil har formodet.

Barens navn bliver ikke nævnt i artiklen.

Se også: Corona-rede: Her blev Cecilie smittet

Ifølge DerStandard kan der være tale om brud på østrigst straffelov, såfremt smittetilfældet ikke blev indrapporteret efter gældende regler.

Østrig og særligt skisportsområdet Ischgl opfattes som epicentret for den europæiske coronapandemi.

Det skyldes, at skiturister fra hele Europa besøger området og færdes i tæt kontakt i gondollifte, bjerghytter, restauranter, diskoteker og afterski-barer.

Ifølge DR er hotel-, bar- og gondolbaneejerne i Tyrol en magtfaktor, fordi de generer store indtægter og tiltrækker arbejdskraft, og derfor spekuleres der i, om økonomiske interesser kan have blokeret for en tidlig nedlukning af de østrigste skisportssteder.

Se også: Porten til coronazone stod pivåben

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvor coronasmitten spredte sig særligt på en bar i Ischgl ved navn Kitzloch, hvor gæsterne deler fløjter for at få bartendernes opmærksomhed, fordi musikken spilles så højt.