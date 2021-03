Medie: Danmark forlænger vaccinepause med AstraZeneca

De danske sundhedsmyndigheder har besluttet at forlænge suspenderingen af AstraZeneca-vaccinen med yderligere tre uger.

Det oplyser Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde torsdag.

Årsagen til forlængelsen er, at myndighederne har brug for mere tid til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper blandt vaccinerede.

- Det er fortsat ikke muligt - med det nuværende datagrundlag - at sige noget om, hvorvidt der er en sammenhæng. Undersøgelserne kører videre, siger Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, på pressemødet.

De danske sundhedsmyndigheder satte vaccinen på pause for to uger siden, efter at der var rapporteret nogle enkelte tilfælde i Europa med blodpropper blandt vaccinerede. Det har været op til 14 dage efter vaccination.

Det er helt konkret sjældne forløb med en kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader hos nogle nyvaccinerede, som har rejst bekymringerne.

Nu vil pausen altså være gældende til og med uge 15 - frem til 18. april. Søren Brostrøm siger på pressemødet, at det er muligt at tage vaccinen i brug tidligere, hvis man når frem til en afklaring hurtigere.

- Det er ikke sikkert, at vi får perfekt viden, men vi skal have et bedre grundlag for at kunne anbefale brugen af vaccinen, siger Søren Brostrøm på pressemødet.

Indtil videre har 149.832 personer fået et stik med AstraZeneca-vaccinen i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det svarer til omtrent hver fjerde af dem, der har fået første stik.

Forlængelsen betyder, at alle, der er indkaldt til første eller andet stik, får deres vaccination aflyst.

I Danmark har der været to tilfælde, hvor personer efter vaccination har fået en blodprop og døde efterfølgende.

Det er ikke dokumenteret, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der har været med til at godkende vaccinen, vurderer, at landene i Europa bør fortsætte med at bruge vaccinen.

Begrundelsen er, at de sundhedsmæssige fordele opvejer de mulige ulemper, som der kan være ved vaccinen. Samme melding har lydt fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

En række lande har besluttet at genoptage brugen af vaccinen efter at have sat den på pause. Det gælder lande som Italien, Frankrig, Tyskland og Finland.

Søren Brostrøm anerkender, at den danske tilgang kan synes at være 'overforsigtig', når man sammenligner med andre lande.

- Men vi mener, at vi skal til bunds i det her. Og så har vi i Danmark rigtig gode forudsætninger for at undersøge sagen med et meget stærkt forskningsmiljø, siger han.

Blandt andet Sverige og Norge har ud over Danmark fortsat suspenderet brugen af vaccinen.