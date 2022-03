Medie: Danmark gør klar til at modtage 100.000 flygtninge

Den største flygtningekrise på europæisk jord siden Anden Verdenskrig kan snart være en realitet.

På den baggrund, så gør regeringen klar til at kunne modtage 100.000 ukrainske flygtninge i den kommende tid. Det erfarer Jyllands-Posten på baggrund af information fra flere kilder.

I forvejen forventer Danmark at modtage 20.000 ukrainske flygtninge, og det nye tal skal ikke ses som en decideret forventning til et reelt antal ukrainske flygtninge, men mere som et antal regeringen nu forbereder Danmark på at kunne håndtere.

Hvis det endelige antal ukrainske flygtninge i Danmark lander på 100.000, så vil det være et langt større antal asylansøgere end det som Danmark modtog under krigen i Balkan i 1990'erne, samt under flygtningekrisen i 2015 og 2016.

I Sverige og Norge forventer de ligeledes en stor mængde flygtninge. Her lyder de foreløbige estimater på mellem 27.000 og 212.000 flygtninge.

Opdateres ...