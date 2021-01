Medie: Danmark kan få 700.000 flere vacciner i februar

Danmark kan få tilført betydeligt flere vacciner på ugebasis, hvis vaccinen fra Oxford/AstraZeneca bliver godkendt af EU Kommissionen i slutningen af måneden.

Således er der en mulighed for, at Danmark allerede i februar kan få 700.000 vacciner - svarende til nok vacciner til 350.000 personer - hvis vaccinen bliver godkendt, og AstraZeneca er i stand til at opjustere deres produktion til EU's behov.

Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra Norge og Sverige samt 'andre oplysninger'.

- Jeg kan sige, at EU-landene får leveret vaccine, i forhold til, hvor mange indbyggere et land har. Hvor mange Danmark får, må du spørge de danske myndigheder om. Men Sverige har udsigt til at få leveret omkring 200.000 doser af vaccinen fra AstraZeneca hver uge, så snart den er godkendt – og tallet vil hurtigt stige,siger Richard Bergström, der har svensk titel af vaccinekoordinator og har ansvaret for Sveriges indkøb af vacciner, til Berlingske.

Lægemiddelstyrelsen har over for mediet afvist at kommentere, hvor mange doser, Danmark står til at modtage.

Billigere, men knap så effektiv

Det er endnu uvist, om AstraZeneca kan opjustere produktionen til at kunne levere de mange vacciner i EU.

Vaccinen er dog - i modsætning til vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, som Danmark modtager nu - billig at producere og distribuere, hvorfor det også er nemmere at transportere større mængder af vaccinen. Desuden er den langt billigere i indkøb for EU og Danmark.

Vaccinen fra Oxford/AstraZeneca blev godkendt i Storbritannien i slutningen af december, hvorfor man er i gang med at vaccinere befolkningen der.

Mens vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna har en effektivitet på mindst 95 procent, havde vaccinen fra AstraZeneca kun en effektivitet på 62 procent i gennemsnit i fase 3-forsøgene.

Forsøgene var ramt af en vis skepsis, da der var forskellige resultater, alt efter hvilke doser folk fik. Således blev der konstateret langt større effektivitet blandt forsøgspersoner, der ved en fejl kun fik en halv dosis ved første stik, for derefter at modtage en fuld dosis anden gang. I forbindelse med forsøgene havde folkene bag vaccinen selv svært ved at forklare hvorfor.