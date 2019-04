Medie: Dansk firma hjælper Syrien med at bombe befolkning

Firma fra Middelfart mistænkt for ulovligt at sælge brændstof til syriske bombefly - vi gør intet galt, siger firmaet via sin advokat

Den danske virksomhed Dan-Bunkering spiller en vigtig rolle i en sag om ulovlige leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof til borgerkrigen i Syrien.

Det kan DR søndag afsløre på baggrund af amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder.

Dan-Bunkering er en del af koncernen United Shipping &Trading Company, som er ejet af milliardæren Torben Østergaard-Nielsen. Koncernen har hovedsæde i Middelfart, er Danmarks 11. største virksomhed målt på omsætning og tjener blandt andet penge på at levere brændstof til skibe i hele verden.

Forbudt at sælge

Dan-Bunkering har ifølge DR's oplysninger i sagen skaffet jetbrændstof til et russisk firma, som har forsynet russiske kampfly i Syrien. Kampfly, der gennem flere år har fløjet bombetogter til støtte for den syriske præsident Bashar al-Assad.

Handlerne med jetbrændstof er i strid med de sanktioner, som EU’s udenrigsministre har vedtaget for at stoppe Bashar al-Assads fremfærd og forhindre angreb på civilbefolkningen i Syrien.

Det vurderer flere eksperter, der har gennemgået oplysningerne i sagen for DR. Siden 2014 har det været forbudt for europæiske virksomheder at sælge, eksportere, overføre eller levere jetbrændstof til anvendelse i Syrien.

Afviser alt

Dan-Bunkering er hverken sigtet eller tiltalt i USA eller i Danmark. Og i en mail til DR den 1. april skriver virksomheden, at 'Dan-Bunkering ikke (er) genstand for juridiske undersøgelser hverken i Danmark eller i andre lande.'

Dan-Bunkering afviser, at firmaet har handlet i strid med EU’s regler, men Dan-Bunkering har ikke svaret DR på, om virksomheden har været involveret i leverancer af jetbrændstof, der er endt i Syrien.

I en mail sendt den 10. april 2019 til DR afviser virksomhedens advokat Peter Appel fra firmaet Gorissen Federspiel, at Dan-Bunkering har handlet i strid med EU’s regler.

Han skriver, at Dan-Bunkering aldrig har leveret jetbrændstof til Syrien eller til en kunde, der er omfattet af EU’s sanktionsregler.

