Medie: Danske ministre og topembedsmænd i kæmpe Facebook-læk

Flere danske ministre, topembedsmænd, partiledere, efterretningsfolk, erhvervsledere og it-chefer har fået hacket personfølsomme oplysninger i et kæmpe Facebook-læk.

Det skriver it-mediet Version 2.

I sidste uge kom det frem, at personlige data og telefonnumre fra 533 millioner Facebook-brugere verden over var blevet lækket på et onlineforum, og at over 600.000 brugere var fra Danmark.

Blandt informationerne er telefonnumre, navne, Facebook-id, lokationer og i nogle tilfælde mail-adresser.

Oplysninger delt

Lækket er oprindeligt fra 2019, hvor hackeren fik fat i oplysningerne som en del af en større lækage. Og nu er oplysningerne så delt online og dermed frit tilgængelige.

Ifølge Facebook skyldes lækket et hul i systemet, som blev rettet i 2019.

Med oplysningerne kan fremmede eksempelvis ringe og skrive til dine private kontakter, som var vedkommende dig.

It-sikkerhedskonsulent hos Dubex Keld Norman kalder lækket 'den perfekte pakke for svindlere'.

'For det første er telefonnummeret en nøgle til mange tjenester. Men har man navn og nummer er der også en lang række mulighed for at svindle enten ejeren af telefonnummeret eller nogen, offeret kender og omvendt', siger Keld Norman til Version2.

Vermund og Ellemann

Mediet har siden undersøgt hvilke danskere, der er ramt. Samtidig har netmediet lavet en database, man selv kan søge i for at se, om ens navn er nævnt i lækket.

I databasen kan man finde Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund samt skatteminister Morten Bødskov (S) og miljøminister Lea Wermelin (S).

Vil ikke gå ind i sag

Datatilsynet i Danmark oplyser til Version2, at man er opmærksom på sagen og 'følger den tæt', men ikke har valgt at gå ind i den.

It-sikkerhedsekspert Peter Kruse anslog i starten af april over for RItzau, at lækket omfattede over 600.000 brugere fra Danmark. Han vurderede, at det ikke i sig selv er alvorligt for brugerne, at eksempelvis telefonnumre og adresser er blevet lækket.

Man skal dog være opmærksom på, at man i den kommende tid kan blive udsat for svindelnumre eksempelvis over sms, lød hans advarsel.

