Medie: Danskere trodsede coronakarantæne og fløj til ferieø

Et københavnsk par i corona-karantæne rejste søndag til byen Funchal på den portugisiske ferieø Madeira.

Her er de blevet kontaktet af de portugisiske myndigheder, der har bedt parret om at blive på deres hotelværelse, indtil deres karantæne udløber.

Det skriver det portugisiske medie expresso.pt.

Journalisten, der har skrevet historien, Marta Caires, siger til TV 2 Lorry, at sundhedsmyndighederne på Madeira, oplyser, at de blev kontaktet af de danske sundhedsmyndigheder, da parret valgte at rejse ud af Danmark.

Parrets søn er på hospitalet i Danmark og blev konstateret smittet med coronavirus den 1. marts. Parrets karantæne udløber 14. marts, men dette trodsede de og fløj altså til Madeira søndag.

Nu er parret blevet bedt om at blive på deres hotelværelse indtil 14. marts.

Det pågældende hotel kender til situationen, og det københavnske par har ikke symptomer på coronavirus, skriver expresso.pt.

TV 2 Lorry har mandag aften været i kontakt med Udenrigsministeriets presseafdeling, som oplyser, at ministeriet ikke kan forholde sig til historien, før sagen er undersøgt nærmere.