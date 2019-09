Medie: Donald Trump blev inviteret til topmøde i Nordkorea

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, sendte i slutningen af august en skriftlig invitation til USA's præsident, Donald Trump, om et topmøde mellem de to i hovedstaden Pyongyang.

Det rapporterer den sydkoreanske avis Joongang Ilbo mandag på baggrund af oplysninger fra diplomater. Det skriver Bloomberg News og Reuters. Det fremgår ikke, hvordan invitationen er blevet taget imod.

Hverken Det Hvide Hus, det amerikanske udenrigsministerium eller Nordkoreas FN-mission i New York har reageret på henvendelser fra Reuters om en kommentar til oplysninger.

Diskuterer atomprogram

Kim Jong-un og Trump har siden juni sidste år mødtes tre gange. Hovedtemaet i samtalerne har været Nordkoreas atom- og missilprogrammer.

Trump forsøger at få styret i Nordkorea til at opgive våbenprogrammerne, men indtil videre har det været småt med fremskridt.

De to statsledere mødtes senest i juni i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea.

Her blev de enige om på embedsmandsniveau at genoptage de forhandlinger, som havde været sat på pause, siden et topmøde i Hanoi i Vietnam i februar endte uden resultater.

Kim Jong-un afslører nyt våben

'Vidtgående drøftelser'

I sidste uge sagde Nordkoreas viceudenrigsminister, Choe Son-hui, at Nordkorea var villig til at tage del i 'vidtgående drøftelser' i slutningen af denne måned.

Efterfølgende sagde Trump, at han var villig til at møde Kim Jong-un senere i år.

Det første topmøde mellem de to fandt sted i Singapore i juni 2018. Mødet var historisk, fordi det var det første mellem en siddende amerikansk præsident og en leder af Nordkorea.

