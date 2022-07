Medie: Eiffeltårnet har brug for omfattende reparation

Inden Paris i 2024 lægger græs, grus og asfalt til De Olympiske Lege, er det planen, at byens nok mest berømte vartegn, Eiffeltårnet, skal have sig en kosmetisk overhaling.

Således er der sat 60 millioner euro af til at male det ikoniske tårn, så det tager sig bedst ud forud for legene, men ifølge en fortrolig rapport, er det slet ikke tilstrækkeligt for at holde tårnet ved lige.

Det beretter det franske magasin Marianne ifølge Reuters.

Det 324 meter høje tårn er ifølge eksperter, som er citeret i rapporten, nemlig ramt af omfattende rustskader og er generelt i en elendig forfatning.

- Det er simpelt, hvis Gustave Eiffel (arkitekten bag tårnet, red.) besøgte stedet, ville han få et hjertetilfælde, lyder det fra en unavngiven leder fra tårnet over for Marianne.

Renovering forsinket

Omkring 30 procent af tårnet skulle angiveligt have fået fjernet belægningen og i stedet få tilført to nye lag, men forsinkelser forårsaget af blandt andet covid-19-pandemien og bly i malingen har ført til, at kun omkring fem procent af tårnet vil blive behandlet, lyder det i rapporten ifølge det franske magasin.

Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), der står bag driften af tårnet, tøver angiveligt med at iværksætte en større renovering af tårnet af frygt for det store tab i omsætning, det vil føre til, når turister ikke kan besøge tårnet.

Arkivfoto: Novo/Ritzau Scanpix

Reuters har forsøgt at få en kommentar fra SETE til historien, men det har ikke umiddelbart været muligt, skriver de.

Omkring seks millioner mennesker besøger hvert år Eiffeltårnet, der er blandt de mest besøgte turistattraktioner i verden.