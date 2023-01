Medie: Fastfood-gigant trækker sig ud af Kasakhstan

Hvis man bor i Kasakhstan, er det snart slut med nuggets, Big Mac's og McFlurry's.

Fastfood-giganten McDonald's trækker sig nemlig ud af Kasakhstan, erfarer mediet Bloomberg fra flere forskellige kilder.

Årsagen er ifølge mediet, at kæden som følge af krigen i Ukraine ikke kan fremskaffe kød til overkommelige priser.

Interne retningslinjer forbyder det

De har nemlig længe importeret kød fra Rusland, men ifølge det norske Børsen har McDonald's indført interne retningslinjer, der forbyder at importere varer fra Rusland.

Det skal angiveligt være for dyrt at indkøbe kød fra lokale eller europæiske leverandører grundet høje priser og leveringsomkostninger.

McDonald's har ikke ønsket at kommentere sagen over for Bloomberg.

Allerede ude af Rusland

16. maj meddelte McDonald's, at de ville trække sig ud af Rusland.

Tre dage senere meddelte den russiske forretningsmand Aleksandr Govor, at han ville købe samtlige 850 restauranter i Rusland.

I kølvandet på forretningsmandens opkøb har restauranterne har fået nyt logo, der med slående lighed minder om McDonald's eget.