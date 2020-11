Medie: Fødevarestyrelsen afliver katte på minkfarm

Det er ikke kun mink, som Fødevarestyrelsen har aflivet på minkfarme i Nordvestjylland.

Flere katte skulle også være blevet aflivet, skriver Holstebro-Struer Dagbladet.

Det bekræfter dyrlæge og direktør for Kattens Værn Lone Nielsen over for Dagbladet.

- Vi har været ude og hjælpe med at fange og aflive katte på én farm, men fremadrettet er det en sag for Fødevarestyrelsen, siger Lone Nielsen.

Coronavirussen har ramt minkfarmene hårdt. Nu er der også blevet påvist corona i nogle af kattene, hvorfor Fødevarestyrelsen nu har aflivet katte på grund af corona. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Smittede katte på mindst to farme

Statens Serum Institution bekræfter i en mail over for Dagbladet, at der pr. 27. november er undersøgt prøver fra 33 katte fra syv forskellige minkfarme, der har været ramt af corona.

'Den ene minkfarm, hvor vi har påvist virus i prøver fra katte, ligger i Holstebro Kommune. Der er fundet virus i svælgsvabere fra 12 ud af 24 katte på den smittede minkfarm, og i 13 af kattene er der fundet antistoffer mod covid-19. Opfølgende undersøgelser angående virustypen i kattene er i gang og er ikke afsluttet,' skriver SSI i en mail til Dagbladet.

Hunde smittet, men bliver ikke syge

Det er desuden blevet konstateret af SSI, at tre hunde fra minkfarme har været smittet med corona.

En hund blev i juni testet positiv for corona på en minkfarm, og fik derefter konstateret antistoffer mod corona. Fire dage senere kunne det konstateres, at der ikke længere fandtes virus i hunden, men at der dog stadig kunne påvises antistoffer mod corona.

I september blev der påvist antistoffer i to hunden fra endnu en smittet minkfarm, men begge hunde var negative for virussen.

Der er desuden blevet udtaget prøver fra 28 vildfangede katte, hvor der ikke er blevet påvist coronavirus eller antistoffer i dyrene.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Fødevarstyrelsen.