Medie: Gigant fyrer 4000 medarbejdere

Den amerikanske bank Goldman Sachs har planer om at fyre op til 4000 medarbejdere, hvilket svarer til omkring 10 procent af arbejdsstyrken i banken.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Krisetider

Årsagen til massefyringen er, at banken skal navigere gennem et 'vanskeligt økonomisk miljø'.

Det har unavngivne kilder tæt på banken, fortalt Reuters.

Wall Street-banken havde 49.100 ansatte ved udgangen af ​​tredje kvartal i år efter at have tilføjet et betydeligt antal medarbejdere under coronapandemien.

Medarbejderstaben vil ifølge kilden forblive over præ-pandemiske niveauer, som lå på 38.300 ved udgangen af 2019

Goldman Sachs har ikke selv kommenteret fyringsrunden.