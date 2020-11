Medie-giganter beskriver 'Danmarks rædsel'

Det lyder som noget fra en halvdårlig zombie-film, men den er god nok.

Begravede mink i massegraven ved Holstebro trænger op gennem jordoverfladen på grund af gasser, og det har nu fået flere internationale medier til at beskrive den danske mink-skandale.

The Guardian skriver 'Aflivede mink genopstår fra de døde til Danmarks store rædsel' i en af de mest læste artikler på deres hjemmeside, mens også New York Post, USA Today, India Today, russiske RT og adskillige andre medier i hele verden beskriver forløbet i Danmark.

Thomas Kristensen, pressechef i Rigspolitiet, har tidligere forklaret, hvad der helt præcist sker, til DR.

- I forbindelse med forrådnelsen kan der dannes nogle gasser, som gør, at det hele udvider sig lidt, og så får de på den måde i værste fald presset sig op af jorden, siger Thomas Kristensen, pressechef i Rigspolitiet, til DR.

Jorden er for let

Ifølge Rigspolitiet skyldes det, at der er sandjord i Vestjylland, som er for let. Derfor er det blevet forsøgt at lægge mere jord på for at holde minkene nede.

Et enormt antal døde mink bliver gravet ned rundt om i landet, efter at regeringen besluttede, at alle danske mink skal aflives på grund af en mutation af coronavirus i mink. Op mod 17 millioner danske mink er enten allerede aflivet eller ved at blive det.

Massegrave til mink er blevet en løsning, efter at destruktionsanstalten Daka, der normalt omdanner døde mink til diesel, ikke kan følge med.

Derfor er der flere steder i landet etableret kilometerlange render, hvor de aflivede mink bliver dumpet ned og dækket med jord.

Der lægges kalk over de døde mink, før gravene bliver dækket af jord. Det er for at sikre, at smitten ikke spreder sig, hvis de har været inficeret.