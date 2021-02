Medie: Giganter sagsøgt for børnearbejde

Otte tidligere børnearbejdere fra Mali har lagt sag an mod en stribe af verdens største chokoladeproducenter.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

De otte, der beskrives som unge voksne i dag, anklager selskaberne for at være medskyldige i, at 'tusindvis' af børn bruges til ulovligt slavearbejde på kakaoplantager.

Blandt de sagsøgte selskaber er Nestlé, der foruden forskellige slags chokolade blandt andet står bag Nescafé og Nesquik. Derudover er Barry Callebaut, Cargill, Mars, Olam, Hershey og Mondelez blevet sagsøgt.

Sagen føres i USA i Washington D.C. på vegne af de otte personer af International Rights Advocates (IRA). Det er et advokatfirma, der kæmper globalt for menneskerettigheder og for at stille selskaber til ansvar.

Det er førte gang, at en sag af denne størrelse rammer kakoaindustrien i en amerikansk domstol, skriver The Guardian.

De otte, der står bag sagsanlægget, skal alle være blevet hentet ind til plantager for at arbejde uden løn, før de fyldte 16 år.

En af dem var angiveligt 11 år, da en lokal mand fra den maliske by Kouroussandougou lovede ham arbejde i Elfenbenskysten. Lønnen lød på, hvad der svarer til knap 300 kroner om måneden.

Drengen arbejdede herefter i to år, men fik på intet tidspunkt udbetalt sin løn, lyder det i sagsanlægget.

En anden siger, at han ofte havde store rifter på sine hænder og arme som følge af uheld med macheter. Han skal ligeledes være blevet lovet betaling, som dog aldrig nogensinde blev til noget.

Flere af de anklagede selskaber har udtalt sig som følge af sagen.

Nestlé skriver, at sagen 'ikke hjælper på det fælles mål om at sætte en stopper for børnearbejde i kakaoindustrien'.