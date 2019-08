Medie: Grace 1 frigivet

Gibraltar har frigivet det iranske tankskib Grace 1, efter skibet har været tilbageholdt i Gibraltar siden 4. juli. Det skriver det lokale medie Gibraltar Chronicle på Twitter.

Grace 1 blev tilbageholdt af britiske elitesoldater, da man mistænkte, at skibet ville bryde europæiske sanktioner ved at sejle 2,1 millioner tønder råolie til Syrien.

I en offentlig udtalelse fra Gibraltars regering, som Gibraltar Chronicle refererer fra, lyder det, at regeringen forud for tilbageholdelsen af skibet havde beviser for, at skibet havde kurs mod Syrien, da det blev tilbageholdt i den britiske enklaves farvand.

I samme udtalelse lyder det, at Gibraltars regering har modtaget en skriftlig forsikring fra de iranske myndigheder om, at skibet ikke aflaster olien i Syrien. Derfor har førsteminister Fabian Picardo besluttet at lade skibet forlade landet.

Ifølge CNN har det amerikanske justitsministerium indtil det sidste forsøgt at forhindre frigivelsen, uden det dog er blevet offentliggjort, hvilke argumenter amerikanerne har fremført over for retten i Gilbraltar.

Tilbageholdelsen af skibet har skabt store internationale spændinger mellem Iran og den vestlige verden. Irans udenrigsminister har kaldt tilbageholdelsen for en 'ulovlig kapring'.

Efterfølgende har Iran tilbageholdt flere vestlige skibe, mens landet også mistænkes for at stå bag forsøg på sabotage af skibe i området omkring Omanbugten.