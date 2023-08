Medie: Han er totalt på røven

Ifølge CNN er Rudy Giuliani så meget på røven økonomisk, at han i et desperat forsøg på at skaffe penge måtte på knæ foran Donald Trump

Rudy Giuliani er på røven.

I hvert fald hvis man skal tro CNN, der netop har offentliggjort en artikel, der beskriver den flamboyante tidligere Trump-advokat.

Ifølge mediet har advokaten i april rejst til Trumps luksusvilla i Mar-a-Lago, og missionen var ganske klar. Rudy Giuliani skulle haft rakt ud til sin tidligere ven i et forsøg på at skaffe penge til at betale regninger for juridisk bistand.

Men det skulle ikke være gået ret godt. Ifølge CNN's kilder med kendskab til sagen virkede Donald Trump ikke ret interesseret, selv om han mundtligt gav Rudy Giuliani lovning på, at hjælp var på vej.

En anden kilde fortæller dog, at Donald Trump allerede har betalt beløb for sin tidligere advokat, men efter sigende skulle det være småpenge i forhold til det syvcifrede beløb, som advokaten angiveligt skylder.

Sagsøgt for milliarder

Rudy Giuliani er kæmpemæssige problemer, efter selskabet Smartmatic, som leverede teknologi til afviklingen af det amerikanske valg i november, sagsøgte tv-stationen Fox News for injurier.

Her er Rudy Giuliani også inkluderet i søgsmålet, som er blevet anlagt, da Smartmatic mener, at selskabet fejlagtigt er blevet hængt ud for at bidrage til valgsvindel.

Rudy Giuliani blev i 2019 skilt fra sin kone i 2019. Her ses de sammen i forbindelse med en filmfestival i april 2015. Foto: John Palmer/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Søgsmålet lyder på i alt 2,7 milliarder dollar svarende til knap 17 milliarder danske kroner.

'To plus to er lig med fire. Joe Biden og Kamala Harris vandt valget i 2020 om at blive præsident og vicepræsident i USA. Valget blev ikke stjålet eller manipuleret. Det er fakta. Det er påviseligt og uomtvisteligt', står der i søgsmålet, hvor firmaet samtidig skriver, at Rudy Giuliani godt var klar over, at valget ikke blev manipuleret.

'Alligevel 'besluttede de sig for at fortælle, at valget var stjålet' og at 'gøre Smartmatic til skurken i deres historie', skriver selskabet.

Værre og værre

Og 15. august blev det endnu værre for advokaten.

Her kom det frem, at anklagere i delstaten Georgia valgte at rejse tiltaler USA's tidligere præsident Donald Trump for 13 forhold i forbindelse med en sag om forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020.

Et ikonisk billede fra en pressekonference i New York efter valget i november 2020. Foto: Jacquelyn Martin/Ritzau Scanpix

Yderligere 18 personer er tiltalt - herunder Trumps advokat Rudy Giuliani og Trumps tidligere stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows, skriver Reuters.

Anklager om oralsex

Og for det ikke skal være løgn, så er Rudy Giuliani også sagsøgt af en tidligere kollega for seksuelt misbrug og chikane.

Anklagerne kommer fra Noelle Dunphy, som begyndte at arbejde som forretningsdirektør for Giuliani i 2019, hvor det seksuelle misbrug skulle have fået sin start næsten på første arbejdsdag.

- Han gjorde det soleklart, at det at tilfredsstille hans seksuelle krav - som kunne opstå stort set når som helst, hvor som helst - var en afgørende betingelse for hendes ansættelse og hans juridiske repræsentation, lyder det i søgsmålet.

En talsmand for advokaten har i en pressemeddelelse skrevet, at Giuliani 'på det kraftigste afviser beskyldningerne i søgsmålet og agter at forsvare sig mod disse beskyldninger'.

- Det er ren chikane og et forsøg på afpresning, lyder det.