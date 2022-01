Medie: Heunicke vil stramme reglerne for coronapas

Et coronapas skal fremover kun gælde i fem måneder ved to stik, mens tidligere smitte bliver forkortet med en måned

Coronapasset skal ændres.

Sådan lyder det onsdag aften fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til TV 2.

Her siger ministeren, at gyldigheden efter to vaccinestik bliver forkortet med to måneder, mens det forkortes med en måned for tidligere smittede.

Det sker på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, lyder det:

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at varigheden af et gyldigt coronapas efter det primære vaccinationsforløb sættes til fem måneder for personer over 18 år, og at varigheden af et gyldigt coronapas efter tidligere smitte ændres, så det er gyldigt fra 11 dage efter positiv PCR-test til fem måneder efter positiv PCR-test, lyder det i et svar fra Sundhedsministeriet.

Skal vedtages

Ifølge de nuværende regler gælder coronapasset i syv måneder, hvis man har fået to stik af vaccinen. Fremover skal det kun gælde fem måneder.

Hvis man tidligere har været smittet med corona, gælder coronapasset pt. seks måneder. Det skal fremover gælde i fem måneder også.

Nu skal Epidemikommissionen tage stilling til Heunickes forslag. Herefter kan de indstille det til Folketingets Epidemiudvalg, der så endeligt skal vedtage det.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at vaccinens beskyttelse efter fire måneder er nede på 50 procent. Foto: Statens Serum Institut.

Effekt aftager hurtigt

Siden vaccinernes indtog har Statens Serum Institut kunnet konkludere, at vaccinernes virkning aftager over tid. Allerede efter fire måneder giver de kun 50 procents beskyttelse mod infektion, viste en rapport fra 7. december.

Derfor skal coronapasset tilpasset den nye viden, slår Heunicke fast over for TV 2.