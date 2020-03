Medie: Hollændere gør corona-fremskridt

Hollandske forskere er netop nu i gang med at teste et antistof mod coronavirus

Et antistof, som potentielt kan virke som behandling mod smitte med coronavirus, testes i øjeblikket af hollandske forskere.

Det oplyser mediet AD, som henviser til det videnskabelige tidsskrift BioRxiv.

Ifølge mediet har forskerne arbejdet med antistoffet i forbindelse med den tidligere forskning i SARS og MERS-epidemierne, og det har nu vist sig at have en effekt mod coronavirussen COVID-19.

- Da den aktuelle krise brød ud, testede vi straks, om antistofferne, der reagerede med SARS1, også reagerer på SARS2 (COVID-19, red.), og fandt det antistof, der nu er blevet offentliggjort, siger professor i cellebiologi Frank Grosveld, som af en af forskerne bag opdagelsen, til AD.

Testes på mennesker

Selvom forsøg med antistoffet umiddelbart ser positive ud, er det endnu ikke testet på mennesker, og denne proces vil ifølge AD tage måneder.

Man arbejder desuden på at få produceret antistoffet som medicin.

Ifølge professor Frank Grosveld kan arbejdet med at udvikle en vaccine tage op til to år. Han forventer, at den medicin, man kan udvikle på antistoffet, vil være tilgængelig før.