Medie: Islamisk Stat dræber 53 civile

Islamisk Stat (IS) har i et angreb i Syrien fredag dræbt mindst 53 civile, der var ude for at samle trøfler i den syriske ørken.

Det oplyser syrisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lidt tidligere fredag meddelte overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), at mindst 36 civile på trøffeljagt var blevet dræbt af den militante gruppe.

Sohr skriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at IS 'fredag dræbte 36 mennesker, som var ude at lede efter trøfler i Sokhna i Palmyra-regionen'.

Andre formåede angiveligt at flygte fra angrebsmændene.

Overvågningsgruppen Sohr overvåger situationen i Syrien tæt fra Storbritannien via et netværk af kilder og aktivister.

Mange personer - herunder kvinder og børn - har været udsat for angreb de seneste år, mens de har været på jagt efter trøfler.

Sohr oplyser ifølge AFP, at 16 - ud over de ovennævnte 36 - blev dræbt i et lignende angreb tidligere fredag. Det vil sige 52 ofre i alt, og der er dermed en lille uoverensstemmelse i dødstallene, som AFP og Reuters rapporterer.

Den nærmere identitet på ofrene er ikke umiddelbart oplyst.

Ifølge AFP har der også været en række kidnapninger i forbindelse med fredagens angreb. 25 personer skal være blevet løsladt igen, men et endnu uvist antal menes stadig at være kidnappet.

Islamisk Stat har vundet frem under den cirka 12 år lange borgerkrig i Syrien. Gruppen var på sit højeste omkring slutningen af 2014.

I foråret 2019 blev IS af USA erklæret for udryddet fra alle landområder i Syrien. Der resterer dog stadig små IS-grupperinger.

IS har fredag ikke selv taget skylden for angrebene i den syriske ørken.