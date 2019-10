Medie: Kendt kæde får heftig kritik - Social dumping af allerværste grad

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den konkursramte og netop genopstående restaurant LêLê er på ny kommet ud i stormvejr. BT kan således berette, hvordan ansatte har arbejdet op mod 400 timer om måneden.

Ifølge BT har én ansat arbejdet 391 timer i juni måned. Dermed har vedkommende gennemsnitlig arbejdet 15 timer i døgnet.

Formand for 3F København John Ekebjærg-Jakobsen siger:

- Det er social dumping af allerværste grad.

- Så mange timer kan man ikke arbejde, og det ville ikke give mening på nogen måde, hvis de bare skulle have overtidsbetaling, for så ville det være billigere at have nogle flere til at arbejde, siger han til avisen.

En af dem, som har arbejdet de mange timer, er Haroon Ali Khan, som var manager. Han var ansat på fuld tid:

- Ud over de 160 timer var det forventet, at jeg arbejdede over og lavede det administrative arbejde, som jeg ikke blev betalt for, siger han.

Siden hen blev han fritstillet, men det er ikke derfor, at han er sur, siger han:

- Nej, jeg er ikke sur over, at de har fritstillet mig, men jeg er skuffet over den måde, de har behandlet mig på, og den måde, de har behandlet andre medarbejdere på

Via en presseansvarlig har Anh Lê, medejer, svaret skriftligt, at virksomheden har retningslinjer for at overholde arbejdstidsregler, men at 'de ikke kan sige sig fri for, at nogle medarbejdere efter eget ønske har haft ekstra vagter.'