Medie: Kinesiske agenter planter spion-chips i servere og hardware fra USA

Det kinesiske militær har angiveligt i dybeste hemmelighed plantet små spion-mikrochips i produkter fra det amerikanske selskab Supermicro.

Supermicro ligger i den absolut top, når det gælder produktionen af servere og hardware. Selskabets produkter sælges til millioner af kunder verden over - også i Norden.

Nu afslører det ansete Bloomberg Businessweek, at agenter fra det kinesiske militær for år tilbage fik adgang til de underleverandører i Kina, som har arbejdet tæt sammen med Supermicro. Agenterne har angiveligt plantet et ukendt antal chips i det amerikanske selskabs produkter.

På størrelse med et riskorn

Chippen er på størrelse med et riskorn og er næsten umulig at opdage. Chippen er ifølge Bloomberg Busienessweek langt mere effektiv til at kontrollere en computer end den traditionelle form for hacking.

Spion-affæren blev angiveligt opdaget, da Amazon købte servere, som blev leveret af Supermicro. Et sikkerheds-tjek afslørede den lille spion-chip.

Amazons opdagelse førte tilsyneladende til en større gennemgang, og de amerikanske myndigheder har således været dybt involveret i efterforskningen.

Andre firmaer, som er blevet ramt, er ifølge Bloomberg Busenessweek blandt andet Apple.

Alle benægter

Supermicro, Amazon og Apple benægter oplysningerne i den lange artikel. Bloomberg har efter eget udsagn talt med 17 forskellige kilder, som blandt andet er knyttet den amerikanske efterretningstjeneste og ansatte i de berørte selskaber.

Alle kilder er dog anonyme.

Heller ikke de amerikanske myndigheder ønsker at udtale sig om sagen.

Det norske medie, vg.no, oplyser, at den nationale sikkerhedstjeneste i Norge kender til problemstillingen omkring Supermicro.

- Vi kender til det, men kan hverken af- eller bekræfte, om det stemmer. Vi har noteret os, at det benægtes af selskaberne, siger Mona Strøm Arnøy, der er kommunikationsdirektør i sikkerhedstjenesten, til vg.no.

For øjeblikket udspiller der sig en regulær ordkrig mellem USA og Kina. Amerikanerne hævder, at kineserne har travlt med at blande sig i den amerikanske valgkamp ved at hacke.

Kineserne afviser kategorisk, at de har nogen interesse i at blande sig i, hvem der er præsident i USA eller forhold i USA.