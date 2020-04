Medie: Mandag fremlægger Mette F. plan for genåbning af Danmark

Ifølge Berlingske planlægger Mette Frederiksen lige nu et pressemøde mandag, hvor hun vil fremlægge en plan for en forsigtig genåbning af Danmark

Hele Danmark holder vejret hver for sig i disse dage og stiller sig selv spørgsmålet. Hvad skal der ske efter påske?

Og ifølge Berlingske får vi mandag en del af svaret.

I disse timer planlægger statsministeren ifølge avisens oplysninger et pressemøde, hvor hun vil fremlægge en plan for en genåbning af Danmark.

Det er fortsat uvist, hvornår på dagen, at Mette Frederiksen vil tale til nationen, men det bliver næppe et pivåbent samfund, vi kan se frem til efter påske.

Efter sigende er det sandsynligt, at der er tale om en meget lille åbning af samfundet

Det skyldes, at politikerne og sundhedsmyndighederne fortsat gerne ville kunne holde øje med udviklingen af virussens spredning, mens samfundet gradvist åbner sig.

Danmark lukket

11. marts lukkede Mette Frederiksen og regeringen ned for store dele af samfundet og dermed samfundsøkonomien for at begrænse udbredelsen af coronavirus i Danmark.

Blandt andet skoler, daginstitutioner, arbejdspladser, restauranter og barer blev lukket.

På et pressemøde sidste mandag sagde statsministeren, at regeringen - hvis udviklingen fortsatte som hidtil - ville overveje at begynde en genåbning af Danmark efter påske.

- Smitten spreder sig langsommere end forventet. Det nytter, det virker, alt det vi gør i en fælles indsats. Indtil videre kan det danske sundhedsvæsen følge med, og det er et godt tegn, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Vi kan ikke begynde at slække på kravene. Hvis vi ikke lykkes med at stå sammen og holde afstand, hvis tallene stiger voldsomt, hvis danskere mødes og forsamles - så kan vi ikke åbne Danmark op efter påske.

Foruden en omfattende lukning af både det kommercielle Danmark og det institutionelle, er der også blevet indført et forbud mod forsamlinger over 10 personer.

Coronavirus spreder sig med eksplosiv hast verden over. Det gælder også i Danmark, hvor stigningen i antal smittede ser ud som på grafen herunder. Den 12. marts ændrede vi i Danmark retningslinjer for, hvornår man tester for coronavirus, og derfor flader kurven ud efter denne dato.

Rundt omkring i landet er der stor forskel på, hvor mange smittede, man har registreret, men coronavirus findes i alle landsdele. Fordelingen kan du se i grafikken herunder.

Antallet af hospitalsindlagte COVID-19-patienter herhjemme har i en periode været stigende, men er nu fladet ud. Det præcise antal indlagte patienter samt indlagte på intensiv og i respirator kan ses i følgende graf.