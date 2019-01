Medie med jysk fidus: Sådan lukker du din kones dankort

Ny tjeneste hos Danmarks 5. største bank kan forhindre 'konen i at shoppe' i bestemte områder, skriver nordjysk medie til forargelse for flere kvindelige læsere

Danmarks 5. største pengeinstitut - Spar Nord - tilbyder nu de mandlige kunder en helt særlig funktion, som kan spærre deres koners Dankort.

Det skriver et af Danmarks førende medier i Nordjylland - Nordjyske.dk - under overskriften: 'Sådan hindrer du konen i at shoppe, når kontoen er i rødt'.

En 'ny tjeneste hos Spar Nord kan spærre dankortet, når mobilen er i bestemte områder,' fortsætter Nordjyske og bringer i den forbindelse et interview med kommunikationsdirektør, Ole Madsen, fra Spar Nord.

Forudsætningen for artiklen er altså, at kvinder ikke rigtig har styr på det der økonomi, mens mænd til gengæld er bedre til det.

Spar Nord har hovedkvarter i Aalborg, men er et af landets største pengeinstitutter med kunder og afdelinger over hele landet. (artiklen fortsætter under billedet)

Hvem siger, at det kun er kvinder der shopper? Vi skriver 2019 og ikke midt 50'erne. Skam jer, skriver en vred læser. Foto: Nordjyskes Twitter-konto

Ole Madsen fortæller i artiklen, at den nye mobiltjeneste - som udbydes i samarbejde med en amerikansk teknologi-gigant - allerede har givet banken nye kunder.

Artiklen blev publiceret lørdag morgen - men ikke alle læsere tog godt i mod den mandschauvinistiske overskrift.

'Hvem siger at det kun er kvinder der shopper ??? Jeg kender flere mænd som har shopping-gen enten fysisk eller som nethandel. Vi skriver 2019 og ikke midt halvtresserne hvor typisk kvinder stod for at få pengene til at slå til i en familie. Skam jer SparNord for sådan et postulat', skriver eksempelvis Inge Birkelund.

Og formentlig derfor har Nordjyske på nogle af mediets udgivelsesplatforme ændret ordet 'konen' til 'din partner'. Dog uden at gøre brugerne opmærksomme på det. (artiklen fortsætter under billedet)

Ekstra Bladet har forsøgt at få kommentarer fra Spar Nord og Nordjyske til artiklen, som er blevet bemærket af blandt andre Luksusfældevært og S-politiker, Mette Reissmann samt radio-journalist og poet, Knud Brix.

Min erfaring er, at mænd shopper ligesom meget som kvinder - uanset hvor i landet, de bor, og hvilken uddannelse, de har. Og de låner gladeligt til det. #luksusfælden #kviklån #gæld #dkpol https://t.co/iKOgt2Fy7z — Mette Reissmann (@mettereissmann) January 19, 2019

Nordjyske ved alt om hvordan fruentimmere kan tømme kontoen i ukontrollabel shopping-rus og iler til med en praktisk guide fra Spar Nord til at undgå den slags uvæsen #dkmedier #publicservice https://t.co/F3CEy9Iho7 — Knud Brix (@Knud_brix) January 19, 2019