Medie: Michelin-restauranter konkurs: Kreditorer står i kø med millionkrav

I starten af maj måned genopstod det konkursramte Kadeau, der står bag to Michelin-restauranter i København og på Bornholm, i et nyt selskab med flere prominente navne i ejerkredsen.

På trods af redningen ser gourmet-restauranternes konkurs dog stadig ud til at efterlade et større millionbeløb i ubetalt gæld.

A4 Arbejdsliv har fået aktindsigt i de foreløbige redegørelser over gæld og aktiver i Kadeau-koncernens konkursbo, som kurator har sendt til skifteretten og selskabets kreditorer.

Af redegørelserne fremgår det, at der er indgivet krav for et tocifret millionbeløb i de i alt syv selskaber, som Kadeau-koncernen stod bag før sin konkurs.

Alene i koncernens moderselskab, Kadeau Holding Aps er der indgivet krav for 11,6 mio kr, mens kreditorer indtil videre har 12,3 mio til gode i selskabet bag de to Michelin-restauranter Kadeau København og Kadeau Bornholm.

- Det er den foreløbige status på anmeldelserne lige nu, og det kan gå begge veje. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt lægge hovedet på blokken i forhold til, hvor stort det endelige krav bliver, siger kurator Nicolai Dyhr, partner i advokatfirmaet Horten, til A4 Arbejdsliv.

Nicolai Dyhr oplyser til A4 Arbejdsliv, at de største kreditorer efter Michelin-kædens konkurs er ejerkredsen bag restauranterne.

Højt på listen over kreditorer står også selskabets tidligere ansatte samt det danske skattevæsen i form af krav fra Gældsstyrelsen.

Ifølge kurator Nicolai Dyhr er det endnu uvist, i hvilket omfang kreditorerne står til at få deres penge tilbage.

I konkursboet efter catering og eventfirmaet Kadeau At Home og caféen Brohuset, der ligger ved borgruinen Hammershus på Bornholm er der ifølge kuratoren udsigt til, at noget af gælden kan blive betalt.

Anderledes ser det dog ud med de to flagskibe i Kadeau-koncernen, Kadeau København og Kadeau Bornholm.

- Her ser der ikke ud til at blive dividende til kreditorerne, udover hvad banken har krav på i form af virksomhedspant, fortæller kurator Nicolai Dyhr.

A4 Arbejdsliv har forsøgt at få en kommentar fra tidligere direktør i Kadeau-koncernen, Magnus Klein Kofoed, men han er ikke vendt tilbage inden artiklens deadline.