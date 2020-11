Medie: Nordkoreanske hackere i angreb på vaccineproducent

Formodede nordkoreanske hackere har forsøgt at få adgang til vaccineproducenten AstraZenecas systemer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge to kilder, som har kendskab til efterforskningen, og som Reuters har talt med, foregav hackerne at være headhuntere på de sociale medier LinkedIn og WhatsApp, hvor de rettede henvendelse til ansatte hos AstraZeneca.

Her skulle de have lokket medarbejderne med falske jobs, hvorved de sendte dokumenter, som skulle beskrive de påståede jobs nærmere. I stedet var dokumenterne dog fyldt med ondsindede koder, som ville give hackeren adgang til offerets computer.

Velkendt hos Nordkorea

Angrebene skulle angiveligt være rettet mod en lang række personer, som blandt andet omfatter medarbejdere, der arbejder med firmaets covid-19-vaccine, men ingen af angrebene lykkedes tilsyneladende.

Ifølge kilderne er metoden, der blev brugt i angrebene, i USA velkendt som metode blandt nordkoreanske hackere.

Tidligere har angrebene været rettet mod våbenindustrien og mediebranchen, men i løbet af de seneste uger er de blevet rettet mod covid-19-relaterede mål.

Oplysningerne, de forsøger at stjæle, vil blandt andet kunne blive videresolgt eller brugt til at afpresse ofrene.

Hverken Nordkoreas FN-repræsentanter eller AstraZeneca har ønsket at kommentere historien over for Reuters.

AstraZeneca er en af tre vaccineproducenter, der har offentliggjort foreløbige resultater af en større test af deres vaccine. AstraZenecas vaccine, der er udviklet i samarbejde med University of Oxford, adskiller sig fra de andre ved, at den i forsøgene ikke er lige så effektiv, men den er til gengæld billigere og nemmere at distribuere.

