Medie: Ny nedlukning på vej i Holland

De seneste uger har smittetallene i Danmark fulgt en stejl kurve opad, og det samme billede tegner sig i disse dage i resten af Europa, hvor der på trods af stor tilslutning til vaccinationer er registreret rekordhøje smittetal.

Et af de hårdt ramte lande er Holland, og her skrider regeringen nu ind med det, som de fleste håbede hørte fortiden til: Restriktioner. Det erfarer det hollandske medie NOS.

Ifølge mediet vil den hollandske regering nemlig fredag aften fremlægge en plan for en mild nedlukning af det hollandske samfund i foreløbig tre uger.

Skæbnekamp for tomme tribuner

De nye restriktioner vil træde i kraft lørdag aften klokken 19, og de betyder blandt andet, at ikke-essentielle butikker og restaurationsbranchen skal lukke om aftenen klokken 19.

Derudover vil det blive anbefalet, at man højst inviterer fire mennesker hjem til sig selv ad gangen, og at man arbejder så meget hjemmefra som muligt.

Endelig vil den hollandske regering ifølge NOS lukke for tilskuere til sportsarrangementer, hvilket blandt andet i så fald betyder, at tirsdagens afgørende VM-kvalifikationsopgør mellem Holland og Norge skal spilles for tomme tribuner.

Det hollandske såkaldte Outbreak Management Team (OMT) havde ellers foreslået en nedlukning på to uger, men her har regeringen altså valgt at lukke ned en uge længere. Til gengæld vil regeringen ikke umiddelbart indføre restriktioner for biografer og teatre, som OMT ellers havde foreslået.

Ud over de tiltag, man vil indføre, overvejes det at indføre den såkaldte 2G-politik, som blandt andet er indført i dele af Tyskland, hvor man skal kunne påvise, at man enten er vaccineret eller tidligere smittet for at få adgang visse steder, men den politik møder endnu en vis modstand, skriver NOS.

Foto: Ramon van Flymen/ANP/AFP/Ritzau Scanpix

Holland genindførte for nylig krav om at bære mundbind i blandt andet offentlig transport og butikker.